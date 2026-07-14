Négy új kukoricahibridet vezet be az ukrán piacra a Bayer

A Bayer a 2026–2027-es szezonban tovább bővíti ukrajnai vetőmag-portfólióját, többek között a DEKALB® márka új hibridjeivel – jelentette be Hanna Hromakovszka, a vállalat ukrajnai agrárüzletágának vezetője az agronews.ua portálnak adott interjújában.

A vállalat már a következő szezonban négy új kukoricahibridet kíván kereskedelmi forgalomba hozni. Az új hibridek a termesztési övezetekhez igazodó, stabilan magas terméshozam-potenciállal, a fejlődés korai szakaszában is kiemelkedő hidegtűrő képességgel, a szár- és csőbetegségekkel szembeni ellenállósággal, erőteljes gyökérzettel, valamint a betakarítás idején gyors vízleadással rendelkeznek.

A Bayer az őszi káposztarepce vetőmagkínálatát is bővíteni kíván a 2027-es szezonban. Az új hibridek fejlesztésénél a magas terméspotenciál, a tél- és fagytűrés, a legfontosabb növénybetegségekkel – köztük a tarlórépa-sárgamozaik-vírussal – szembeni ellenállóság, az optimalizált növényfelépítés és a becők felrepedésével szembeni nagyobb ellenállás áll a középpontban.

Hromakovszka az interjúban kitért a Bayer globális Preceon technológiájára is, amely alacsony növésű, megdőlésnek ellenálló kukoricahibridekre épül. A technológiát jelenleg Európában tesztelik. Elmondása szerint az ukrajnai bevezetés az agronómiai eredményektől és attól függ, hogy a fejlesztés milyen előnyöket kínál a helyi termelők számára. Hozzátette ugyanakkor, hogy Ukrajna hagyományosan azon piacok közé tartozik, ahol a Bayer legújabb innovációi az elsők között jelennek meg.

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