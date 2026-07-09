Nem változott a dollár árfolyama a PrivatBanknál

A PrivatBank július 9-i árfolyamai szerint az amerikai dollár készpénzes eladási árfolyama változatlanul 44,70 hrivnya, míg az euróé 51,25 hrivnya.

A bank a dollárt 44,10 hrivnyáért, az eurót pedig 50,25 hrivnyáért vásárolja fel.

Bankkártyás fizetés esetén a dollár árfolyama 20 kopijkával csökkent, így 44,64 hrivnyára mérséklődött. Az euró kártyás árfolyama nem változott, továbbra is 51,28 hrivnya.

Kárpátalja.ma/UNIAN

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