Norvégia 54 millió dollárral támogatja Ukrajna energetikai rendszerét

Norvégia további 500 millió norvég koronát, mintegy 54 millió dollárt biztosít Ukrajnának az energetikai rendszer megerősítésére. A támogatást a termelőkapacitások helyreállítására, az infrastruktúra korszerűsítésére és az ország energiabiztonságának növelésére fordítják.

A kiegészítő segítségről Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter számolt be, miután Kijevben találkozott norvég kollégájával, Terje Aaslanddal. A megbeszélésen a két fél memorandumot írt alá az energetikai partnerség elmélyítéséről.

Az együttműködés részeként helyreállítják és fejlesztik a vízenergia-termelést, valamint más megújuló energiaforrások hasznosítását. Emellett támogatják a decentralizált energiatermelés és az energiatároló rendszerek kiépítését is.

Smihal közlése szerint a megállapodás kiterjed a tapasztalatcserére és az energetikai projektek előkészítésének támogatására is. Ez elősegítheti az ukrán energetikai létesítmények korszerűsítését, a modern technológiák bevezetését és további beruházások bevonását.

A tárgyaláson a felek az energetikai berendezések szállításáról, a szükséges tartalékok kialakításáról, valamint az Ukrajna Energetikai Támogatási Alapjába érkező források bővítéséről is egyeztettek.

Kárpátalja.ma

Forrás: slovoidilo.ua

Nyitókép: Arvid Samland/Energidepartementet

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