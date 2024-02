Nyugdíjasok figyelmébe!

Azon nyugdíjasoknak, akik 2022. február 24-ig megkapták a belső menekült státuszt igazolniuk kell személyazonosságukat az Oscsadbankban vagy a Nyugdíjpénztában.

A tájékoztatás szerint erre 2024. március végéig van lehetőség.

Ez összesen több mint 580 000 idős embert érint.

A személyazonosság igazolásához be kell fáradni a bankba vagy a Nyugdíjpénztárba személyesen, vagy a Nyugdíjpénztár hivatalos oldalán személyes fiókkal otthonról is elvégezhető. Ezen kívül bizonyos esetekben videokonferencia segítségével is el lehet végezni az eljárást.

Azok a nyugdíjasok, akik jelenleg külföldön tartózkodnak az ukrán konzulátuson személyesen tehetik ezt meg.

A személyazonosság igazolására azért van szükség, hogy kiszűrjék a csalókat és megbizonyosodjanak arról, hogy valós, életben lévő személyeknek folyósítják a nyugdíjat és a támogatást.

Kárpátalja.ma