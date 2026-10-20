Öt ukrajnai megyében is hiány van a gabonaszállító teherautókból

Ukrajnában a gabonaszállító teherautók iránti kereslet meghaladja a kínálatot. A legsúlyosabb járműhiány Mikolajiv, Kirovohrad, Szumi, Csernyihiv és Odessza megyében tapasztalható. A szállítókapacitás elégtelensége nehezíti az export szállítmányok megszervezését, és a logisztikai költségekre is hatással van – számolt be az ukrán elektronikus gabonatőzsde.

A szervezet adatai szerint a teherautók hiánya, valamint a járművek régiók közötti egyenlőtlen eloszlása megnehezíti a mezőgazdasági termények szállítását. Míg a 100 kilométernél rövidebb útvonalakon csökkent az átlagos szállítási díj, a hosszabb távokon továbbra is magasak a tarifák.

Az elmúlt héten a legjelentősebb áruszállítási útvonalak Mikolajiv és Kirovohrad megyéből Izmajil irányába vezettek. Jelentős mennyiségű gabonát szállítottak továbbá Dnyipropetrovszk, Csernyihiv és Harkiv megyéből a Duna menti kikötőkbe, így Renibe, Izmajilba és Orlivkába.

A nyugati országrészben jóval kisebb volt a szállítási forgalom. A főbb útvonalak közé tartozott a Ternopil megyéből Kárpátaljára, a Zsitomir megyéből Voliny megyébe, valamint a Hmelnickij megyéből Lemberg megyébe irányuló szállítás.

Ennyibe kerül a gabona közúti szállítása

Az ukrán gabonatőzsde adatai szerint a közúti gabonaszállítás díja a távolságtól függően a következőképpen alakult:

501–600 kilométeres útvonalon: 3000 hrivnya tonnánként;

3000 hrivnya tonnánként; 601–700 kilométeres útvonalon: 3700 hrivnya tonnánként;

3700 hrivnya tonnánként; 900 kilométernél hosszabb útvonalon: több mint 4000 hrivnya tonnánként.

A járműhiány és a hosszabb útvonalakon érvényesülő magas szállítási díjak tovább nehezíthetik az ukrán gabona exportpiacokra történő eljuttatását.

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