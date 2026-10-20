Télen hiány lehet a jó minőségű burgonyából Ukrajnában

Ukrajnában a téli hónapokban hiány alakulhat ki a jó minőségű burgonyából, miközben az import sem feltétlenül nyújt majd megoldást. Az európai termés visszaesése, a nyugat-ukrajnai térségekben rendelkezésre álló minőségi áru korlátozott mennyisége, valamint a szállítási nehézségek egyaránt hozzájárulnak a kialakult helyzethez.

A várható helyzetről Ihor Skurko, a Csernyihivelitkartoplja mezőgazdasági vállalat igazgatója írt az AgroTimes szakportálon megjelent véleménycikkében.

A szakember szerint Európában az elmúlt harminc év egyik leggyengébb burgonyatermését takarították be, a termés mennyisége pedig mintegy 30 százalékkal maradt el a korábbitól. Emiatt az európai országok saját ellátásuk biztosítására törekednek, és jelentős mennyiségű egyiptomi burgonyát is lekötöttek, amelynek betakarítása decemberben kezdődik.

Mindez jelentősen korlátozhatja az Ukrajnába irányuló importot. A magas európai piaci árak, a gépkocsivezetők hiánya, a logisztikai problémák és az üzemanyag drágulása tovább növelik a szállítás költségeit.

Februárban akár 20 hrivnya is lehet egy kilogramm burgonya

A szakember szerint azok a gazdaságok járhatnak jól a téli időszakban, amelyek korszerű tárolókapacitással rendelkeznek, és sikerült megőrizniük a jó minőségű termést. A burgonya ára februárra akár kilogrammonként 15–20 hrivnyára is emelkedhet.

Jelenleg a deformált, illetve egyéb okokból nem megfelelő minőségű burgonyát kilogrammonként 3–6 hrivnyáért értékesítik, míg a jó minőségű áru ára 8–9 hrivnya körül alakul. Utóbbiból azonban már most is kevés áll rendelkezésre.

Az ágazat helyzetét tovább rontja a száraz rothadás megjelenése, az apró méretű gumók magas aránya, valamint a súlyos munkaerőhiány. Különösen a burgonya válogatása jelent kihívást a gazdaságok számára: a munkások hiánya miatt a napi munkabér 800–1000 hrivnyára emelkedett.

A nehézségek ellenére a Csernyihivelitkartoplja mezőgazdasági vállalat továbbra is jelentős termelést folytat: mintegy 300 hektáron termeszt burgonyát. A gazdaság többek között a Riviera, Anna Rosa, Alouette és Innovator fajták vetőgumóit kínálja.

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