Többnyire közép- és nagyvállalkozók fektettek be termőföldbe

A termőföld piacának megnyitásáról szóló törvényt 2020. március 31-én fogadta el az ukrán parlament. 2021. július 1-ig az értékesítés tilalma kizárólag a mezőgazdasági területeken volt érvényes. A moratórium feloldását követően 42 millió hektár mezőgazdasági terület lett eladható és értékesíthető.

Jehor Lisznyicsnij, a Tvoje Kole cég kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy kik és hány hektár földet vásároltak idén Ukrajnában.

A háború kitörésekor 8 hónapra leállt a földpiac, 2022 júniusában indult be újra. Ekkor többnyire közép- és nagyvállalkozók fektettek be. Majd a befektetési tanácsadók is termőföldbe fektették be jövedelmüket. Holott addig portfóliójuk 20-30%-át ingatlanok, lakások tették ki.

Jelenleg a legtöbben 2-5 hektáros földet vásároltak.

A mezőgazdasági földterületek iránti kereslet a magánbefektetők körében jelenleg sokkal nagyobb, mint a termőföldpiac megnyitásának kezdetén volt.

agronews.ua nyomán

Kárpátalja.ma