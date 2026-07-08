Tovább csökkent a burgonya ára Ukrajnában

Ukrajnában ismét mérséklődött a burgonya ára, miután az új termés nagy mennyiségben jelent meg a piacon. Az EastFruit elemzői szerint a kínálat gyors bővülése egyre nagyobb nyomást gyakorol az árakra.

A termelők beszámolói alapján az ország szinte valamennyi régiójában megkezdődött a burgonya tömeges betakarítása. Az új termés folyamatos beáramlása miatt a kínálat napról napra növekszik, ezért a gazdák kénytelenek csökkenteni az értékesítési áraikat.

Jelenleg a burgonyát kilogrammonként 12–20 hrivnyáért kínálják a termelők, ami átlagosan 15 százalékkal alacsonyabb az egy héttel korábbi árszintnél.

A szakértők szerint az árcsökkenés elsődleges oka a szezonális kínálat növekedése. Az árakra ugyanakkor az is nyomást gyakorol, hogy a piacra kerülő termés egy részének minősége elmarad a kívánatostól.

Bár az árak most csökkennek, a burgonya még így is olcsóbb, mint egy évvel ezelőtt. Az EastFruit adatai szerint a tavalyi év azonos időszakában a burgonya átlagosan 16 százalékkal többe került, mint jelenleg.

Az elemzők arra számítanak, hogy a következő hetekben tovább folytatódhat az áresés, amennyiben az új termés kínálata tovább bővül.

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