Tovább drágul a hajdina Ukrajnában

Egy hónap alatt mintegy 12 százalékkal emelkedett a hajdina átlagos kiskereskedelmi ára Ukrajnában: míg korábban kilogrammonként körülbelül 82 hrivnyába került, novemberre az átlagár elérte a 92 hrivnyát. Az egyes üzletláncok árai között ugyanakkor csaknem 18 hrivnya különbség is lehet.

A Novyny.Live beszámolója szerint Tarasz Viszockij agrárpolitikai miniszter közlése alapján az elmúlt héten nem változott a hajdina ára, az előző hónaphoz képest azonban a vásárlóknak már mintegy 10 hrivnyával kell többet fizetniük kilogrammonként.

A novemberi árak alapján a felsorolt üzletláncok közül a Metro kínálja a legolcsóbban a terméket: itt egy kilogramm hajdina 81 hrivnyába kerül. A Novusban 81,49, az Auchanban 81,30, míg a Megamarketben 99 hrivnyát kérnek érte.

A legolcsóbb és a legdrágább ajánlat között így 18 hrivnya az eltérés. Az Agrárpolitikai Minisztérium által közölt átlagár azért is térhet el az egyes üzletekben feltüntetett összegektől, mert az üzletláncok kínálata, akciói és az átlagár kiszámításának módszertana is különböző.

A drágulás egyik oka a hajdinakészletek csökkenése. Az előző termésből megmaradt áthúzódó készletek csaknem a harmadukra estek vissza. Ugyanakkor a 2026-os évre vonatkozó termelési előrejelzés már kedvezőbb: a várakozások szerint 83 ezer tonna hajdina teremhet, szemben az előző évi 71 ezer tonnával. Ez mintegy 17 százalékos növekedést jelent.

A termés bővülése azonban várhatóan nem eredményez jelentős többletet a piacon. A minisztérium becslése szerint Ukrajna belső hajdinaszükséglete a 2026–2027-es gazdasági évben megközelíti a 75 ezer tonnát.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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