További 1,71 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az EU

Az Európai Bizottság 1,71 milliárd eurót folyósított Ukrajnának hétfőn a 90 milliárd eurós Ukrajnát támogató hitel keretében, az összegből drónokat, lőszereket és légvédelmi rendszereket, köztük előrejelző radarokat és rakétákat szerezhet be Kijev.

A brüsszeli közlemény szerint az ukrán támogatási hitel védelmi komponense keretében ez a nyolcadik kifizetés, amely ukrán és európai gyártóktól származó védelmi eszközök beszerzését támogatja. A folyósított összeg mintegy 40 százalékát az Európai Unióban székhellyel rendelkező gyártókkal kötött szerződések finanszírozására fordítják – tájékoztattak.

Közölték azt is, hogy 2026 hátralévő részében még 23,6 milliárd eurónyi uniós pénzügyi támogatás áll Ukrajna rendelkezésére. Ebből körülbelül 19,2 milliárd euró az Ukrajnát támogató hitel része: 10,2 milliárd euró Ukrajna védelmi ipari kapacitásainak támogatását, 9 milliárd euró pedig költségvetési támogatást szolgál.

Ezenfelül az úgynevezett Ukrajna-eszköz keretében – az ukrajnai támogatási hitelből származó kiegészítésen felül – az idei évre még közel 4,4 milliárd eurónyi költségvetési támogatás áll Kijev rendelkezésére.

Az összegek folyósítása a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogi feltételek teljesülésétől függ – jegyezték meg.

Az ukrajnai háború 2022. február 24-ei kezdete óta az EU és tagállamai 237,6 milliárd euró értékű támogatást nyújtottak Ukrajnának, ebbe beletartozik a tagállami bankokban tárolt, és az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz pénzeszközök kamataiból származó 3,8 milliárd euró is.

A 2026 februárjában elfogadott, Ukrajnát támogató hitel legfeljebb 90 milliárd euró értékű támogatást biztosít Kijev számára. A támogatás célja Ukrajna védelmi képességeinek és védelmi ipari kapacitásainak megerősítése, valamint Kijev költségvetési szükségleteinek kielégítése és pénzügyi stabilitásának támogatása. A hitel 2026-ra legfeljebb 45 milliárd euró támogatást irányoz elő, ebből 16,7 milliárd euró költségvetési támogatás, 28,3 milliárd euró pedig Ukrajna védelmi ipari kapacitásainak fejlesztését szolgálja. A védelmi kiadásokra – Ukrajna védelmi technológiai és ipari bázisának újjáépítésére és korszerűsítésére – az Európai Bizottság eddig 18,1 milliárd eurót folyósított.

Forrás: MTI

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