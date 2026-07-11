Ukrajna 3,35 milliárd dolláros támogatást kapott a Világbanktól

Ukrajna állami költségvetésébe 3,35 milliárd amerikai dollár érkezett a munkahelyteremtést és a magánszektor fejlődését támogató első fejlesztéspolitikai program keretében, amelyet az ország a Világbankkal közösen valósít meg.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök tájékoztatása szerint a finanszírozás alapját azok a megállapodások képezik, amelyeket Ukrajna és a Világbank június 24-én írt alá az Ukrajna Újjáépítési Konferencián (URC 2026).

A beérkezett forrásokat az ország makrogazdasági stabilitásának megőrzésére, valamint az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják a hadiállapot idején.

A kormányfő elmondta, hogy a program feltételeinek teljesítéséhez a kormány és a Legfelső Tanács 13 törvényt, valamint 7 végrehajtási jogszabályt fogadott el. Az intézkedések többek között a közbeszerzési rendszer fejlesztését, a faktoringpiac bővítését, az energiapiac uniós integrációját, a mezőgazdaság átalakítását, a veteránvállalkozások támogatását, a lakáspolitika fejlesztését, az óvodai és szakképzés korszerűsítését, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának környezetvédelmi monitoringrendszerének helyreállítását érintik.

A program következő szakaszában Ukrajna további 1 milliárd dollár támogatásra számíthat 2026 végéig, amennyiben teljesíti a vállalt feltételeket.

A finanszírozás egy részét az Egyesült Királyság és Japán kormányának garanciái biztosítják. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az összegből 1 milliárd dollár kedvezményes hitelként érkezett brit és japán állami garanciák mellett, míg 2,35 milliárd dollár vissza nem térítendő támogatás a F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF alapból származik.

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