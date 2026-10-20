Ukrajna a Nemzetközi Valutaalap második legnagyobb adósa

Ukrajna a világ második legnagyobb adósává vált a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF). Az ország tartozása 2026 szeptemberének végén elérte a 14,5 milliárd dollárt.

Az RBK–Ukrajina az IMF honlapján közzétett adatokra hivatkozva számolt be a tartozás mértékéről.

A kimutatás szerint Ukrajna adóssága 10,69 milliárd különleges lehívási jognak (SDR) felel meg. Ez az IMF által a tagországok közötti elszámolásokhoz használt nemzetközi tartalékeszköz.

A legnagyobb adós továbbra is Argentína, amelynek tartozása eléri az 56,9 milliárd dollárt, azaz 41,97 milliárd SDR-t.

A legnagyobb IMF-adósok rangsorának első öt helyezettje:

Argentína – 56,9 milliárd dollár;

Ukrajna – 14,5 milliárd dollár;

Pakisztán – 10,8 milliárd dollár;

Egyiptom – 10,7 milliárd dollár;

Ecuador – 9,6 milliárd dollár.

Ukrajna ezzel Európa legnagyobb IMF-adósának számít. Tartozása hozzávetőleg hatszorosa az összes többi európai ország IMF-fel szembeni adóssága együttes összegének.

A hír hátteréhez tartozik, hogy a Nemzetközi Valutaalap korábban rontotta az ukrán gazdaság 2026-os növekedésére vonatkozó előrejelzését. Az ukrán kormány adatai szerint az országnak 2027-ben több mint 52 milliárd dollár külső finanszírozásra lesz szüksége a költségvetés fedezéséhez.

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