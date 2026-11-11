Ukrajnában 11,0 százalékra gyorsult az éves infláció októberben

Ukrajnában 11,0 százalékra, 2025 szeptembere óta a legmagasabb szintre emelkedett az éves infláció októberben.

Az ukrán statisztikai hivatal adatai szerint az éves fogyasztói áremelkedés mértéke a szeptemberben jegyzett 10,0 százalékról 11,0 százalékra, 2025 szeptembere óta a legmagasabb szintre emelkedett októberben.

A közlekedési szolgáltatások inflációja a szeptemberi 26,9 százalékról 30,1 százalékra gyorsult, miközben az éttermi és szállodai szolgáltatások árának éves szintű növekedése 19,8 százalékos volt az egy hónappal korábbi 13,2 százalékot követően.

Havi szinten 1,8 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak októberben az előző havi 2,1 százalékot követően.

Az ukrán infláció továbbra is jóval a jegybank 5 százalékos célszintje fölött áll.

Az ukrán központi bank legutóbbi kamatdöntő ülésén, október 29-én sorban a harmadik alkalommal, 50 bázisponttal, 16,5 százalékra emelte az irányadó kamatot.

Az ukrán központi bank júliusban 2025 márciusa óta először döntött kamatemelésről, a jegybank az idei júliusi 50 bázispontos kamatemelés előtt legutóbb januárban változtatott a kamatszinten, akkor 50 bázispontos kamatvágásról határozott.

Az ukrán jegybank a kamatemelést a tartós inflációs nyomással, a kínálati sokkokból eredő másodlagos hatásokkal, valamint a magasabb középtávú inflációs kockázatokkal indokolta.

Az ukrán központi bank következő kamatdöntése december 17-én esedékes.

Forrás: MTI

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