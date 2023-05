Változnak a tarifák a Kyivstarnál

Változnak a Kyivstar tarifái – erről a mobilszolgáltató számolt be május 19-én.

Az új tarifákban a LOVE UA Light, a LOVE UA Song, a LOVE UA Strength és az ALL TOGETHER Strength még több tartalommal és lehetőséggel várja az előfizetőket.

Mindegyik csomag minden szükséges alapvető funkciót tartalmaz.

A korlátlan hívások mellett a LOVE UA Light és a LOVE UA Song 150, illetve 250 percet tartalmaz Ukrajna bármely mobil és vezetékes hálózatára irányuló hívásokhoz, valamint 15 és 25 GB mobilinternet forgalmat. A LOVE UA Sila 300 percet kínál előfizetőinek és 50 GB mobilinternetet.

A tarifa árában benne van a „Roaming like at home” szolgáltatás is, de immár lényegesen több mobilinternettel. Például a LOVE UA Sila tarifa 10 GB külföldi forgalmat tartalmaz a korábbi 4000 MB-tal szemben.

pmg.ua/Kárpátalja.ma