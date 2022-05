Világszerte drágul a hús és tojás az ukrajnai háború miatt

Az ukrajnai háború miatt több országban is akár 20-30%-kal megemelkedhet a hús és a tojás ára – tudatta az UNIAN hírügynökség május 10-én.

Mikola Szolszkij ukrán agrárminiszter elmondta, hogy a háború nemcsak az ukrajnai gazdaságra, hanem a világ valamennyi országára kiterjed. Az ukrán gabonahiány már most megmutatkozik a világban. Mivel sok termék előállításához is gabonára van szükség, így a közeljövőben például a hús és a tojás is jelentősen drágulni fog.

Kárpátalja.ma