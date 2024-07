A mesterséges ingerencia csapdájában

Mi teszi annyira vonzóvá a pornográfiát sok férfi és nő számára? Miért tűnik úgy, hogy egy meztelen test valósággal hipnotizálja az emberi agyat, és gazdája képtelen másfelé nézni? Tényleg megéri kockáztatni a feleségével való kapcsolatát a férjnek egy tíz másodperces videóklipért?

Márk huszonhat éves, tűzoltóként dolgozik. Kilencévesen talált először az interneten meztelen nőket ábrázoló képeket. Gyorsan megtanulta, hogyan kell pornót bemutató tartalmakat letölteni. Alig múlt tizenöt, amikor megérkezett az online videóstreaming. Gyakran nézte az izgató képsorokat, naponta többször is. Közben azt tette, amit az emberek többsége, amikor egyedül merülnek el ebben a műfajban. – Valami a pornográfiában húzta befelé a lelkemet. A meztelen női alak megigézett. A saját szexualitásom, mélyről fakadó vágyam tapasztalatokat keresett. A kép annál inkább kezd felpörgetni, minél tovább nézzük. Lendületet vesz, és elérheti azt a pontot, amikor egy férfi már fék nélküli, lejtőn lefelé guruló pótkocsinak érzi magát – emlékezett vissza. Idővel kezdte megunni a hasonló jeleneteket, ezért más beállításokra tért át. Előfordult, hogy csak nők szerepeltek, vagy egy nő több férfival, azután átváltott azokra a képkockákra, ahol a nők ellenálltak, tiltakoztak, mert nem akarták a nemi kapcsolatot. – Bármit megtaláltam, amit elképzeltem, és sok mindent, amit el sem tudtam képzelni – számolt be tapasztalatairól. Miután ezek vonzereje csökkent, továbblépett a következő, még erőszakosabb szintre. A középiskola utolsó évében megtetszett neki egy lány, és hamarosan lehetősége nyílt arra, hogy igazi szexuális aktust éljen át, valódi partnerrel. A barátnője meztelenül állt előtte a hálószobájában, de Márk teste nem reagált. – Nem volt kapcsolat az elmémben lévő akarat és a testem működése között – idézte fel. Egyszerűen nem tudta beindítani a szükséges hidraulikát. Az első alkalmat az idegességének tulajdonította, de eltelt hat hosszú év, és több valódi partnerrel tett kísérlete mind kudarcba fulladt, a teste megtagadta az együttműködést. Márk végül arra a meggyőződésre jutott, hogy problémája a pornó okozta merevedési zavar (PIED – Porn-Induced Erectile Dysfunction), amelyet a vég nélkül fogyasztott videók idéztek elő.

A történetet a Time magazin néhány évvel ezelőtt publikált, Pornó: a férfiasság veszélyben című cikke mutatta be. Túlzás nélkül állítható, hogy az oknyomozó újságírás egyik legszomorúbb, legszörnyűbb olvasmánya. Nem a közelünkben dúló háború vagy valamilyen erőszakos bűncselekmény szörnyűségeinek bemutatása volt benne borzalmas, hanem a saját magunk által előidézett lassú pusztulás kibontakozásának a rémképe.

A MEGSEBZETT GENERÁCIÓ

Mára felnőtt az első olyan nemzedék, amelynek agyát kamaszkorában gyakorlatilag pornóban pácolták. Tagjaikra soha nem látott mennyiségű és fajtájú képkockát zúdítottak – olyan eszközökön, amelyeket a tartalom gyors és egyénre szabott eljuttatására terveztek, és mindezt olyan életkorban, amikor az agyuk sokkal képlékenyebb, mint a felnőtteké. Ezek a fiatalok – elpazarolt évekkel a hátuk mögött – kísérleti nyúlnak érzik magukat egy nagyrészt nem ellenőrzött, évtizedes szexuális kondicionálási kísérletben. Valójában még nem tudjuk biztosan, hogy a felnőtt tartalmakhoz való akadálytalan hozzáférésnek milyen hosszú távú következményei lesznek, de kultúránk szempontjából a kilátások távolról sem biztatók.

Az összetört életek történetei nem kamaszos csínytevésekről szólnak, hanem szívbe markoló válságokról: „Mindennap néztem pornót az elmúlt tíz évben. Huszonegy éves koromban feleségül vettem azt a lányt, akit nagyon megszerettem. Két éve vagyunk házasok, de még egyszer sem jött létre mély, intim nemi egyesülés közöttünk. Nem az akaratomon múlik, egyszerűen képtelen vagyok rá. Nem tudok izgalomba jönni, emiatt nem tudok örömet szerezni neki, és minden alkalommal látom a fájdalmat a szemében. Bármit megtennék, hogy kitöröljem az említett tíz évet az életemből. A szerelmet szeretném választani a függőség helyett. Mindent megadnék a feleségemnek, a szerelmet is, de a pornográfia miatt annyira tönkrement a kapcsolatunk, hogy külön költöztünk, amíg sikerül megváltoznom, vagy válás lesz a vége. Évek óta nem tudok lázba jönni mástól, mint a képernyőmön ugráló pixelekől kirajzolódó képtől. Szó szerint bármit megtennék, hogy visszaforgassam az időt.”

TÚLFŰTÖTT, DE TORZ NEMISÉG

Ma az átlagos fiatal először 11–13 éves kora között találkozik felnőtt tartalommal. Sokuk számára mindazt, amit a szexualitásról tanultak, a pornográfiaipar szolgáltatta, a vágyaikat is az alakította ki. Az egyik legnagyobb civilizációs csapás, hogy ez a függőség saját karikatúrájává formálja a férfiasságot: az erény, a becsület fogalma elveszítette a jelentőségét. A hajdan kezdeményező, bátor férfiak mostanra gyámoltalanokká váltak, titokban végzett önkielégítésbe süllyednek elsötétített szobákban. Az vésődött be az elméjükbe, hogy a nőket távolságtartóan és tárgyként kezeljék, majd „felhasználás” után eldobják. A pornográfia teljesen felkészületletlenül hagyja őket, sőt alkalmatlanná teszi a házasságra és a gyermeknemzésre. De mindez nem csak a férfiak gondja. A világháló legnagyobb forgalmat lebonyolító pornóoldalán minden öt látogató közül egy nő. Egyharmaduk rendszeresen néz felnőtt tartalmakat, a kérdés tehát mindenkit érint. Ne legyenek illúzióink, ez a kibontakozó válság nemcsak a körülöttünk levő világot sújtja, hanem az egyházat is. Ha megkérdezzük a lelkigondozókat, elmondják: az alkoholizmus és a házassági hűtlenség mellett éppen ezzel a gyötrelmes bűnnel kell a leggyakrabban foglalkozniuk.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság legfrissebb elemzéséből kiderül, hogy a tíz legnépszerűbb pornográf honlapot egyetlen nap alatt csaknem hatszázhúszezer magyar látogatta meg, egy hét alatt pedig mintegy 1,7 millió. A kérdéses hónapban közel 2,5 millióan voltak kíváncsiak ezekre a weboldalakra, és ennek jelentős részét – közel hetven százalékát – a férfiak tették ki. Ez azt jelzi, hogy a magyar internetezők közül minden második férfi legalább havonta egyszer fogyaszt valamilyen szexuális tartalmat, míg a nők közül tízből kettő. A férfiak átlagosan havonta tizenkilencszer vették célba a tíz legkeresettebb oldalt, és egy-egy oldalon csaknem két órát töltöttek, míg a nők csak fele ilyen gyakran, és „mindössze” negyvenhárom percet időztek. A vizsgált időszakban a tíz pornográf oldalra felcsatlakozó 2,5 millió felhasználónak a fele a 18–29, illetve a 30–39 éves korcsoportba tartozott, egyötöde pedig 40–49 év közötti netező volt – állapították meg. A legmeghatározóbb csoportnak a 30–39 év közötti korosztály nevezhető.

A legújabb felmérések szerint az olyan fejlett országokban, mint az Egyesült Államok és Ausztrália, ahol korlátlan az internet, a férfiak 76, a nők 41 százaléka néz pornót, és számuk évről évre nő. Nagy-Britanniában több mint ezer 18–25 évest kérdeztek meg a témában. A férfiak 77 százaléka ismerte el, hogy az elmúlt hónapban 18 karikás tartalmakat nézett, szemben a nők 49 százalékával. A férfiak 55 százaléka vallotta, hogy a pornó volt a szexuális nevelésük fő forrása, szemben a nők 34 százalékával. A férfi válaszadók közül mintegy 15 százalék gondolta úgy, hogy túl sok pornót nézett, 31 pedig úgy érezte, függővé vált tőle.

A pornó okozta merevedési zavar (PIED) egyre erőteljesebben érinti a 18 és 25 év közötti férfiakat. A pornográfiát és a médiában megjelenő hiperszexualitást szinte lehetetlen elkerülni. Széles körű elterjedése miatt a vele kapcsolatos tabuk csökkentek, vagy teljesen eltűntek. A pornográfia mára a társadalom jelentős szegmense számára az élet elfogadott részévé vált. Ebben óriási szerepe van a médiának. Ezeket a tényezőket figyelembe véve nem csoda, hogy a modern világban a pornográfia ennyire addiktív, következményei pedig pusztítóak.

BIOLÓGIAI SZÁMÍTÓGÉP

Agyunkban a több milliárd idegsejt számtalan információt dolgoz fel, irányítja a testünket és alakítja az érzelmeinket. Vegyi anyagok egész tárháza található benne, amelyek együttműködése hozza létre az öröm, a fájdalom és sok más érzés élményét. Szexuális aktus vagy pornó nézése közben dopamin szabadul fel az agy érzelmekért és a tanulásért felelős régiójában, ami sóvárgást kelt. A legközelebbi szexuális impulzus hatására kis dopamincsomagok szabadulnak fel az agyban, azt üzenve: „Emlékezz, hol kaptad meg legutóbb az adagodat! Menj oda!” Norepinefrin is jelen van, ez az adrenalin agyi változata, származéka, éberséget és összpontosítást eredményez. A szex és a pornó szintén oxitocin és vazopresszin felszabadulását váltja ki. Ezek a hormonok segítenek a sejtek hosszú távú emlékeinek rögzítésében, „odakötik” az embert ahhoz, ahol a szexuális örömöt átélte. A szervezet endorfinokat, természetes opiátokat szabadít fel, amelyek az egész testben mámort, örömöt váltanak ki. A szexuális felszabadulás után a szerotoninszint is megváltozik, ami a nyugalom és az ellazulás érzését hozza magával.

Neurológiai pillanatfelvétel készül arról, hogy mi történt, amikor az örömteli érzés bekövetkezett. Nem nehéz belátni, mi volt Isten célja ezzel a mechanizmussal. A szexet a férj és feleség közötti egy testté létel céljára tervezte, hogy a neurológiai pillanatfelvétel akkor készüljön, amikor a férj egyesül a feleségével, hogy ők ketten még szorosabban kötődjenek. Az orgazmus a házasság kötelékeinek megerősítésére szolgál. Ez holisztikus élmény, amely mind az öt érzékszervet igénybe veszi. Ezzel szemben a pornót fogyasztó férfi egyedül van a sötétben.

Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. (1 Móz 2,18)

A pornó ugyanazokat a vegyi anyagokat aktiválja az agyban, amelyek a szexualitást élvezetessé és értelmessé teszik. De a pornó nem valódi szex, és valójában rövidre zárja a rendszert, ami zavaró mellékhatásokkal jár. Nincs érzelmi kapcsolat másik emberi lénnyel. A pornónézés, még ha csak rövid ideig tart is, beépített képkönyvtárat hagy az elmében, amelyet nem lehet kitörölni: ez egy neurológiai tetoválás. Ennek hatására a felhasználó a pornóhoz fog vonzódni, még akkor is, ha nem állt szándékában azt keresni. A kötődés mellett a pornográfia adta mámor egyben természetellenes is – Donald Hilton idegtudós szerint azért, mert a pornó szupranormális inger. Az agy végül kifárad, leáll a dopamintermelés, így a néző többet akar, mégsem képes elérni a kielégülés szintjét.

Mindezek eredményeképpen a mindennapi örömök már nem okoznak izgalmat, az agyi egyensúlyhiány pedig számos problémához vezet: impotencia a házastárssal való együttlét során, gyakori maszturbáció nagyon kevés kielégüléssel, szorongás, fáradtság, motiválatlanság, koncentrációképtelenség és egyre bizarrabb vagy újszerűbb pornó iránti fokozódó igény.

A pornófüggőség különböző módokon jelentkezhet, és fontos megjegyezni, hogy mindenki tapasztalata eltérő lehet.

Néhány gyakori tünet:

A függő képtelen ellenállni a pornóhasználatnak.

A feladatok, munka vagy kapcsolatok elhanyagolása emiatt.

Ingerlékenység, szorongás vagy nyugtalanság, amikor megpróbálja visszaszorítani a pornográfiát.

A pornográfia használata stressz, unalom vagy más érzelmek leküzdésére.

A pornográfia fogyasztásának folytatása annak a mentális egészségre, a kapcsolatokra vagy a mindennapi működésre gyakorolt kedvezőtlen hatása ellenére.

A SZÍVRE IS HAT

Mind a férfiaknak, mind a nőknek alapvető emberi szükségletük a fontosság és biztonság érzése, az intimitás, a közelség, a megerősítés és a szeretet iránti igény. E szükségletek kielégítéséhez meg kell értenünk, kik vagyunk, hogy ezt meg tudjuk osztani másokkal, akikben megbízunk. Ebben a folyamatban a másik ember révén olyan betekintést nyerhetünk önmagunkról, amilyet egyedül nem tudnánk felfedezni. Ez a kétirányú folyamat idővel fejlődik, elmélyül.

Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté. (1Móz 2,24)

A férj és feleség közötti szexuális intimitás megélése a helyes út az érlelődő, egészséges kapcsolat kialakításához. Ezzel szemben a pornográfia nem alkalmas elmélyült kapcsolatok létrehozására és fejlesztésére, bár néha párok, akár keresztyének is használják szexuális életük felpezsdítésére. „Könnyebb beírni egy webcímet, mint a feleségemmel keresni a bensőséges együttlétet. Könnyebb néhány múló pillanatra pornót nézni, mint mély és tartós kapcsolatot építeni a társammal. Könnyebb önző módon kielégíteni a vágyaimat, mint megharcolni a házastársam iránti önfeláldozó szeretetet” – adott hangot vélekedésének egy pornófüggő férfi. A nők nemcsak a szexuális viselkedéssel kapcsolatos új elvárásokkal találják szemben magukat, hanem a válás, a hűtlenség és a kevésbé boldog házasságok megnövekedett esélyével is. A gyerekek, különösen a serdülő fiúk hajlamosabbak az erőszakra és a kortársak szexuális kényszerítésére. A serdülő lányok pedig meg akarnak felelni, ezért készek elviselni az érzelmi, fizikai és szexuális bántalmazást. Végezetül – bár még sok kutatásra van szükség ezen a területen – úgy tűnik, a pornográfia továbbra is tényezője a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelemnek.

Weberné Zsikai Mária

Forrás: reformatus.hu

Nyitókép: Getty Images