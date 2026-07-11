Amikor nem látod, mit munkál Isten

Kárpátalja.ma Hitélet

„Nézzétek! Most valami újat kezdek! Már sarjad is, mint a zsenge vetés, nem vettétek észre?…” Ézsaiás próféta könyve 43:19


Nemrég régi fényképeket nézegettem. Csak egy képet kerestem, de végül hosszú percekre elvesztem az emlékek között. Újra láttam a gyermekeimet kisbabaként, és azt az otthont is, ahol a családi életünk elkezdődött.

Akkoriban azok a napok végtelenül fárasztónak tűntek. Pelenkázás, mosogatás, házimunka, újra és újra ugyanazok a feladatok. Tettem a dolgomat, igyekeztem helytállni, de sokszor nem éreztem, hogy bármi igazán nagy vagy fontos történne. Nem mindig vettem észre, hogyan munkálkodik Isten a hétköznapok csendjében.

Az egyik fotó azonban életem egyik legnehezebb időszakát idézte fel. A negyedik gyermekem olyan idegsérüléssel született, amely miatt nem tudta mozgatni az egyik karját. Hónapokon át minden nap masszíroztam a karját, olvastam, kutattam a lehetőségeket, és kitartóan imádkoztam a gyógyulásáért. Ahogy telt az idő, és a javulás váratott magára, egyre többször tettem fel magamnak a kérdést: vajon milyen jövő vár rá?

Aztán egy nyáron találkoztam egy egyetemista fiúval, akinek ugyanilyen sérülése volt. Egy kávézóban dolgozott, magabiztosan végezte a munkáját, pedig csak az egyik karját tudta használni. Beszélgetni kezdtünk, és egyszer csak megemlítette:

– Gitározom.

Aztán mosolyogva hozzátette:

– Bármit meg tudok csinálni. Lehet, hogy nekem nehezebb, de ugyanúgy meg tudom csinálni.

Abban a pillanatban valami megváltozott bennem. Nem azért, mert a helyzetünk hirtelen könnyebb lett, hanem mert először megláttam a reményt. Megláttam, hogy a történetünk még nincs befejezve.

A remény pontosan ezt teszi. Segít túllátni azon, amit éppen most látunk. Emlékeztet arra, hogy a jelenlegi helyzetünk még nem a történet vége.

Ma már visszanézve tisztán látom, hogy Isten azokban a nehéz, sokszor teljesen átlagosnak tűnő napokban is dolgozott. Erősítette a hitemet, megtanított jobban bízni benne, és olyan reménységet formált bennem, amely a legnehezebb időszakokban is meg tud maradni.

Ézsaiás könyvében ezt mondja Isten:  

” Most valami újat kezdek! Már sarjad is, mint a zsenge vetés, nem vettétek észre? A pusztában utat készítek, a kietlen sivatagban folyókat fakasztok. „(Ézsaiás 43,19)

A kérdés nem az, hogy Isten munkálkodik-e. Hanem az, hogy észrevesszük-e.

Persze vannak napok, amikor ez egyáltalán nem könnyű. Vágyunk a reményre, de nem érezzük. Mégis fontos emlékeznünk arra, hogy a remény nem csupán érzés – hanem döntés is.

Ezért szeretnélek bátorítani: nézz vissza az eddigi utadra. Ha most egy nehéz időszakon mész keresztül, ne próbáld elbagatellizálni a fájdalmadat. De ne engedd azt sem, hogy ez írja meg a történeted végét.

Válaszd a reményt.

Ez néha egészen egyszerű dolgokat jelent:

  • Emlékezz vissza arra, hányszor volt már hűséges hozzád Isten.
  • Figyeld meg az apró változásokat, még akkor is, ha jelentéktelennek tűnnek.
  • Mondd ki Isten Igéjének igazságát akkor is, amikor az érzéseid mást súgnak.


Ma a fiam már egyetemista. Baristaként dolgozik. És igen… gitározik.

Lehet, hogy a te történeted más. Talán még nem látod a teljes képet. De Isten a te életedben is tovább írja a történetet. Még most is munkálkodik. Még most is valami újat készít.

Drága Mennyei Atyám!

Segíts, hogy ne csak a nehézségeket lássam magam előtt, hanem azt is, amit Te éppen formálsz az életemben. Adj reménnyel teli szívet, nyitott szemeket, hogy felismerjem a munkádat, és erős hitet, hogy akkor is kitartsak, amikor még nem látom az utat. Köszönöm, hogy Te vagy az Isten, aki helyreállít, megújít, és soha nem hagyja abba a munkáját. Jézus nevében. Ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

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