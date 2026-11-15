Békesség a nyugtalan éjszakákon

A férjem már békésen aludt mellettem, én viszont csak forgolódtam, és egyáltalán nem jött álom a szememre. Folyton a másnapi teendőim jártak a fejemben. Újra és újra lepörgött előttem, mennyi minden vár rám, és egyszerűen nem tudtam kikapcsolni a gondolataimat. Tudtam, hogy szükségem lenne a pihenésre, hiszen másnap egy hosszú és fárasztó napnak nézek elébe. Mégsem tudtam elaludni, mert éppen azon aggódtam, hogy vajon eleget fogok-e aludni!

Sokféle aggodalom állhat a nyugodt éjszakai pihenés útjában. A beteg hozzátartozóikról gondoskodók vagy a szülők például attól félnek, hogy nem veszik észre időben, ha valami baj történik. Másokat a természeti katasztrófák vagy a betörőktől való félelem tart ébren. Néha pedig egy rossz álom is elég ahhoz, hogy nyugtalanul teljen az éjszakánk.

Az alvás során át kell adnunk az irányítást. Néhány órára kikapcsolunk, nem tudjuk figyelemmel kísérni a körülöttünk zajló eseményeket. Ha valamilyen váratlan helyzet miatt felriadunk az álmunkból, talán nem tudunk azonnal megfelelően reagálni. Félhetünk attól, hogy valami olyasmi történik, amire nem leszünk felkészülve.

Az igazság azonban az, hogy valójában soha nem irányíthatunk mindent az életünkben. Sem akkor, amikor ébren vagyunk, sem akkor, amikor alszunk. Egyedül Isten az, aki mindent kézben tart. Ezért mindig bíznunk kell benne, még akkor is, amikor úgy érezzük, minden rendben van, és képesek vagyunk egyedül is megbirkózni a dolgokkal.

Amikor a sok aggodalom és a túlgondolás miatt nem tudok elaludni, különösen sokat jelent számomra a mai ige:

„Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” (Ézsaiás 26,3)

A nyugodt alvás egyik titka, hogy megtanuljuk Istenre bízni mindazt, ami aggaszt bennünket. Bíznunk kell abban, hogy vigyáz ránk és azokra is, akiket szeretünk, még akkor is, amikor mi éppen alszunk.

Isten Igéjében három további ígéretet is találunk, amelyek segíthetnek elengedni a félelmeinket és rábízni magunkat az Úrra.

Isten vigyáz rád.



A Zsoltárok 4,9-ben ezt olvashatjuk:



„Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban élhessek.”

Ha éjszaka valamilyen aggasztó dolog miatt felébredsz, ne feledd, hogy Isten akkor is veled van, és erőt ad ahhoz, hogy szembenézz a helyzettel.

Isten soha nem alszik.

A Zsoltárok 121,4 így bátorít bennünket:

„Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki őriz téged, Izráel őrizője!”

Amíg mi alszunk, Isten akkor is ébren van. Nem fárad el, nem lankad a figyelme. Minden az Ő kezében van!

Jézus már legyőzte a világot.

János 16,33-ban Jézus szavai adhatnak nekünk erőt:

„Bízzatok: én legyőztem a világot!”

Jézus hatalma minden nehézségnél és félelemnél nagyobb. Nincs olyan dolog, amely felett ne lenne hatalma – még a halál sem jelent számára akadályt.

Legközelebb, amikor nehezen jön álom a szemedre, próbáld meg felidézni ezeket az igeverseket! Segíthetnek abban, hogy ne a félelmeidre és az aggodalmaidra figyelj, hanem Istenre, aki gondot visel rólad. Ő erősebb mindennél, ami fenyegethet, és erőt ad ahhoz is, hogy másnap szembenézz az előtted álló kihívásokkal.

Aludj békességben, kedves barátom!

Imádság

Uram, köszönöm, hogy Te mindent kézben tartasz, és semmi sem történik a tudtod nélkül. Rád bízom magamat, a szeretteimet és mindazt, ami körülöttünk történik. Segíts, hogy el tudjam engedni az aggodalmaimat, és békességgel hajthassam álomra a fejem. Hiszem, hogy amíg én pihenek, Te akkor is vigyázol rám és azokra, akiket szeretek. Minden félelmemet és terhemet a kezedbe teszem.

Jézus nevében, ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

Nyitókép: illusztráció. Forrás: Getty Images

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →