Egyháztörténeti konferencia Legeza Péter görögkatolikus vértanú papról

Legeza Péter (1912–1946) kárpátaljai görögkatolikus áldozópap halálának 80. évfordulóján egyháztörténeti konferenciát rendeztek a Budapesten, az Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központban.

Legeza Péter az Ung vármegyei Solymoson látta meg a napvilágot Legeza Ágoston görögkatolikus pap és Lescsisin Irma családjában. Teológiai tanulmányait Ungváron folytatta, s 1938. július 10-én szentelte pappá Sztojka Sándor munkácsi püspök. Felesége Petreczky Erzsébet volt. 1938–1944 között Lonka papja. 1944-ben huszti hitoktató. 1944–1945 között Tiszabogdányban 1945-től 1946-ig Felsőkalocsán szolgált. Mivel nem volt hajlandó az aposztáziára, 1946. november 24-én kegyetlen módon meggyilkolták. Noha fénykép nem ismert róla, a Felsőkalocsán eltemetett pap emlékét a mai napig őrzik a településen.

Az emlékére megtartott konferencia fő szervezője a vértanú pap rokonságához tartozó Legeza László mérnök, fotográfus, szakíró volt.

A rendezvény fővédnökségét a Görögkatolikus Metropólia, Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Luscsák Nílus munkácsi segédpüspök, valamint Latorcai Csaba, a Magyar Országgyűlés alelnöke vállalta.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Kocsis Fülöp érsek mellett Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke és Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke.

A konferencia Legeza Péter életútjának és vértanúságának bemutatása mellett kitért a kárpátaljai görögkatolikus közösség XX. századi sorsára és a kommunista egyházüldözésre is.

A rendezvényt a StEfrem Férfikar és Kiss Gy. László tárogatóművész közös előadása nyitotta meg.

Ezt követően Kocsis Fülöp érsek-metropolita köszöntötte az egybegyűlteket. A konferenciát ahhoz a házigazdához hasonlította, „aki kincseiből újat és régit hoz elő”. Ahogy elmondta, Legeza Péter életét ugyan kevesen ismerik, de sok más görögkatolikus hőshöz hasonlóan ő és társai akár a történelemben, akár a jelenben előre vitték a görögkatolikus egyház életét, s azon keresztül Isten országát.

Macapula Tódor, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke levélben üdvözölte a résztvevőket. Legeza Péterre így emlékezett üzenetében az egyházfő: „A nehéz időben is hűséges maradt Istenhez és az egyházához. […] Azt tette, amire hivatott volt, vagyis szolgálta az embereket, imádkozott és támogatta a közösséget. De ez az egyszerű hűség éppen a próbatétel pillanatában vált naggyá. Nem vonult vissza, nem keresett kompromisszumot a hazugsággal, hanem Krisztussal maradt mindvégig.”

A következőkben Latorcai Csaba Tertuliánusz szavait idézte, aki a II. században fogalmazta meg, hogy „a vértanúk vére magvetés”. Az alelnök kiemelte, hogy ez különösen érvényes Legeza Péterre, aki megélte egy „álnok és ördögi rendszernek minden cselvetését és minden aljasságát. Az ő élete és halála magvetés. Magvetés egy olyan rendszerrel szemben, amely a haladás jegyében éppenhogy a kereszténység, a görögkatolikus egyház, a nyugati bizánci rítusú katolikus egyház írmagját is ki akarta irtani. Ő ellenben magot vetett, s ez a mag tovább él”.

A köszöntők után az alábbi előadások hangzottak el:

Dupka György ungvári történész: Kárpátaljai egyházak kálváriája a szovjet megszállás alatt

Marosi István beregszászi görögkatolikus áldozópap, egyháztörténész: A Munkácsi Egyházmegye papjainak sorsa a szovjet diktatúra kezdetén

Zeikán Augustina nővér, ungvári történész: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye híveinek és papságának helyzete 1945–1947 között

Legeza László mérnök, fotográfus, szakíró: Legeza Péter élete és vértanúsága

Sztároszta Borisz felsőkalocsai görögkatolikus áldozópap: Legeza Péter vértanú pap élő kultusza Felsőkalocsán

Földváriné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke: Kárpátalja népeinek megpróbáltatásai a II. világháború után

Pidhirszkij Vaszil munkácsi görögkatolikus pap, történész: A Kárpátaljai Görögkatolikus Egyház történelmének kutatási irányai

Kramarenkó Viktor, a Magyar Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója: A ruszin nép múltja és jelene a Kárpát-medencében

A konferencia végén a jelenlévők Fülöp érsek vezetésével Panachidát imádkoztak a kárpátaljai vértanúságot szenvedő görögkatolikus papok lelki üdvéért.

Emlékül pedig hazavihették a Legeza László által szerkesztett Boldogemlékű Legeza Péter vértanú pap című könyvet.

Marosi Anita

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