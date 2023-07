Eseménydús hetek a Beregszászi Református Gyülekezetben

Tartalmas programokkal telik a nyár a Beregszászi Református Gyülekezetben. Ifjúsági táborok, kátés találkozók, méta estek… és még sorolhatnánk azokat az eseményeket, ifis alkalmakat, melyek összefogják a hitben járó fiatalokat. Most elsősorban az ifjúságnak szóló lehetőségeket vesszük számba.

Június 26. és július 1. között Konfirmandus hetet tartottak 40 fiatal és 12 segítő részvételével. Az idei alkalom mottója a „Rám talált az Isten, ezért van még reménységem” volt.

A háborús időszak méginkább megindokolta most a közösségi rendezvények szükségességét. Közös beszélgetések, a felvetődő mélyebb kérdések megbeszélése, játék és szórakozás töltötte ki a fiatalok táboros napjait. Az elhíresült ókori szólás tartja: ép testben ép lélek, ez itt teljes mértékben megvalósult. A fiatalok gondolatait és lelkét megmozgató témákról beszélgethettek egymással és a lelkészekkel.

A „szórakozás” mellett azonban a tanulás sem volt elhanyagolható. A hét jó alkalmat adott arra, hogy a tananyagnak azt a részét, melyre év közben kevesebb idő jut, most elmélyítsék, átrágják a fiatalok a jobb megértés érdekében. A hitéletnek rengeteg olyan kérdése van, melyre heti egy órában nem fordítható elegendő idő. A hét során többek között a jelenlegi nehéz körülményekből fakadó tragikus élethelyzetekre vonatkozó gondolatkísérletek is felmerültek. Barátok elveszítése, gyászolók segítésének kérdése stb. foglalkoztatta a fiatalokat. Ezeket megbeszélve indulhattak tovább a mindennapokban.

– Az elmúlt évek tapasztalatai után meglepően nagy érdeklődés és nyitottság jellemezte a fiatalokat – nyilatkozta Margitics János. Az ifjúsági lelkész hozzátette: A fiatalok ezúttal több figyelmet fordítottak arra, hogy mi van a testi világon túl. – Ezt talán a körülmények hozták magukkal. A fiatalok is érzik mindannyian, hogy a nem mindennapi élethelyzetben mennyire tud sérülni a lélek, s erre megoldást kell találni. Örvendetes, hogy a kátésok és a konfirmandusok Isten útján keresték ezt a megoldást. Minden este volt evangelizáció, ahol megtérésre hívó üzenetet kaptak. Hálás vagyok azért, hogy rengeteg fiatal az Istennel való közösségben találta meg a problémáira vonatkozó megoldási lehetőséget.

Hálára ad okot, hogy a táborban nemcsak a beregszászi, hanem a jelenleg a tanulmányaikat Magyarországon folytató helyi fiatalok is részt vettek. Ők hazautaztak egy hét erejéig, hogy ilyen formában is részesei, tagjai legyenek a kis csapatnak, egy közösségnek.

Az alkalom sátortábor jellegű volt. Mint tudjuk, ma már nem ez a legelterjedtebb formája a kikapcsolódásnak. Ám ez az ifisek számára rengeteg élményt nyújtott.

A sátortábor kiépítése hatalmas feladat, erős fizikai munkát igényel, ezért a gyülekezet úgy döntött, hogy nemcsak egy hetet, hanem kétheti alkalmat szervez a fiatalok számára. A július 3. és 8. között tartott alkalom már ifis hét volt. A már konfirmált fiatalok is részt vehettek a táborban. Így még népesebb sereget mozgatott meg a program.

Az alkalmakat a gyülekezet fenntartása alatt működő kempingben szervezték meg Kuklyán. A helyszín kimondottan alkalmas a nyári programokra. Az erdő közelsége nemcsak friss levegőt biztosít, de egyben hűsítő a nyári hőségben.

A tábor során is felmerült már a játék, ezen belül pedig a méta. A kikapcsolódás eme formájának Beregszászban hagyománya van, mivel a cserkészet berkein belül is működik. Másrészt pedig kiváló szórakozás minden korosztály számára. Ilyenkor együtt játszhat a hétéves a harmincévessel, részt vehet tíz fős csapat, vagy akár nagyobb létszámú csoport is.

A méta nemcsak a tábor napjait színesítette, hanem heti rendszerességgel szervezik a gyülekezet fiataljai számára. Ezzel együtt pedig elmondható, hogy a nyári programok a két hét táborozással nem állnak meg. Hetente várja az ifjúságot a métázás, mindeközben a jól megszokott ifiestek sem maradnak el. De lesz még dicsőítő program, kerékpártúra és más közösségi alkalom is, melyek az együttlét öröme mellett testi és lelki feltöltődést nyújtanak minden résztvevő számára.

A fent említett táborok és programok kiváló lehetőségek arra, hogy az ifis alkalmak ne csak kötelező beidegződések legyenek, hanem valódi, közösségi élményből fakadó lelki impulzust nyújtsanak a fiataloknak hitük mindennapi megéléséhez. Tim Keller gondolatát szem előtt tartva, ha azt szeretnénk, hogy a fiatalok szíve Krisztus és az ő evangéliuma felé forduljon, tenni kell érte!

Gál Adél

Kárpátalja.ma

Kép forrása: Beregszászi reformátusok közösségi oldala