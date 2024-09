Fájdalmas Szűzanya búcsúja Huszton

Az egyházi év egyik legmeghatóbb ünnepei közé tartozik a Fájdalmas Szűzanya ünnepe, melyről szeptember 15-én emlékezik meg a római katolikus egyház. Ezen a napon van a huszti temetőkápolna búcsúja. Már az elhelyezkedése is a Szűzanya szenvedéseire hangol rá, hiszen a várdombon található, és az oda vezető út a Golgota felé vezető útra emlékeztet. A hívek Szulincsák Sándor huszti plébános vezetésével a keresztút állomásain elmélkedve közelítették meg a kápolnát. Jézus keresztútja Szűz Mária számára is a fájdalmak útja volt, ezért menet közben az elmélkedésekben Jézus Szent Anyjának átéléseire is emlékeztek a résztvevők.

Az esős idő ellenére elég szép számmal jöttek el a hívek. A szentmise is nagyon megható volt: gyertyafényes félhomályban hangzott el a szentbeszéd, amely a Szűzanya és a mostani édesnyák fájdalmairól szólt. Külön megemlékeztek azokról az édesanyákról, akik a háborúban veszítették el gyermeküket.

A meghitt szertartás után a résztvevők Istennek ajánlva szenvedéseiket, az ünnepi könyörgés biztató szavait vihették magukkal:

Istenünk, te úgy akartad, hogy a Szűzanya osztozzék Fia szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma