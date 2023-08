Görögkatolikus zsolozsmás napot tartottak Mátyfalván

A Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület hívei számára szerveztek zsolozsmás napokat július 27–29. között Mátyfalván.

A háromnapos program célja, hogy megvalósítsa Pál apostol tesszalonikiekhez írt üzenetét: „Szüntelenül imádkozzatok!”.

Pősze Roland, mátyfalvi görögkatolikus áldozópap, a zsolozsmás napok szervezője 2014-ben hívta meg először egyházközségébe a 14 év feletti híveket a közös és folyamatos imádság lelki élményeinek megtapasztalására.

Azóta minden évben megismétlődik a program, melyen a liturgikus nap minden szertartását – vecsernye, kis esti és éjféli zsolozsma, utrenye, imaórák – elvégzik a jelenlévők. Emellett zsoltárolvasást is tartanak.

Idén is szép számmal vettek részt a zsolozsmás napokon, a mátyfalviak mellett batári, bökényi, nevetlenfalui hívek, valamint vendég atyák is bekapcsolódtak a közös imádságba. Emellett gyónási lehetőséget is biztosítottak a résztvevőknek.

A találkozón mindig van egy közös imaszándék is: ezúttal békéért könyörögtek.

Roland atya elmondása szerint a jövőben szeretnék még egy nappal kibővíteni a rendezvényt, hogy az imák mellett elmélkedések is helyet kapjanak a zsolozsmás napokon.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma