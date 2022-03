Háborús behívó

Pár napja feje tetejére állt az az ország, ahol élnek szeretteink, napról napra küzdenek gyülekezeteink. A háborús hírek hallatára rengeteg honfitársunk indult el a határok felé, hogy átlépje a vörös vonalat, amíg még átlépheti.

Én, aki itt maradtam, hónapok aggódása és feszültsége után most nyugodt vagyok. Hiszem, ez nem a gondatlanság félrenéző nyugodtsága, hanem Isten ajándéka a nyugtalan időben. Tudom, most mások helyett és másokért is nyugodtnak kell lennem. Mellettem vannak az aggódó gyülekezeti tagok: feleségek, akik el kellett engedjék férjüket; anyák, akik féltik fiaikat a sorozástól; szétszakított családok, akiknek el kellett válniuk; gyerekek, akik rémültek és nem értik, miért nincs iskola, miért sírtak tegnap a tanárok, miért ment el vagy nem jön haza apa. Azonban Isten velünk van mindezekben. Ott van a külföldre menekült, ijedt szeretteinkkel is, akik aggódnak értünk, és itt van azokkal is, akik még maradtak.

Az Úr azt ígéri, hogy ha kiáltunk Hozzá, válaszol nekünk (Jer 33,3). Az Ő válaszát láttam tegnap magyarországi barátaim, testvéreim üzeneteiben, együttérzésében, szeretetében. A segítő kezekben, amelyek készen állnak, hogy az itt maradottak és ott lévő menekültek számára segítséget adjanak. A gyülekezetek odafigyelésében, ahol imaközösségeket tartanak a békéért. Hiszem, Isten további válaszokat fog nekünk adni az elkövetkező napokban, ha kiáltunk Hozzá!

Kárpátalja hívő népe megkapta a könyörgésre szóló behívót, és jól fel van fegyverezve az imádság eszközével. Harcolunk, megyünk napról napra, csatáról csatára. Legyetek ebben biztosak akkor is, ha esetleg egy nap már nem tudunk hírt adni magunkról. Van még hely a sorban. Ma arra kérlek Titeket, kedves Olvasók, csatlakozzatok az imádkozókhoz, és zörgessünk kitartóan a Menny ajtaján hazánkért, népünkért, békéért.

Imádkozzuk együtt:

Békesség Fejedelme, Jézus Krisztus!

Köszönjük, hogy te a saját békességedet ígérted a tieidnek. Szeretnénk elkérni ezt a békességet ismét, hiszen olyan kevés béke van körülöttünk, és olyan sok félelem, aggódás van rajtunk, Urunk.

Könyörgünk a háború befejezéséért, azokért, akik a bőrükön érezték a támadások iszonyatát. Kérünk, rendeld ki a háborús menekültek helyét és biztonságát! Könyörgünk a katonáinkért, akik parancsra mozdulnak, kérünk, adj nekik bátorságot az önvédelemre. De Urunk, fogd le az öldöklő kezeket, és ébressz lelkiismeretet a vezetőkben! Könyörgünk a politikusokért, adj nekik belátást, hogy a békét keressék, és ne vigyék még nagyobb veszedelembe a rájuk bízott országot. Könyörgünk azokért, akik félelemmel telve átlépték a határt, de még mindig félnek, féltik az ittenieket. Adj békességet az ő szívükbe is, Urunk! Hálát adunk azokért, akik befogadják és segítik őket. Könyörgünk a Kárpátalján lévőkért, ukránokért és magyarokért egyaránt, őrizz meg minket a harcok között, Urunk!

Köszönjük, hogy Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség! Kérünk, alázd meg a gőgöseket, fegyverezd le a vérontókat, adj békét országba, családba és gyülekezetbe egyaránt!

De ha nem tennéd is Uram, mi csak Téged imádunk, mindhalálig. Legyen meg a Te akaratod.

Ámen.

Laskoti Zoltán

Forrás: teso.blog