Idén a békéért gyalogoltak a máriapócsra zarándokoló kárpátaljai görögkatolikusok

Két év kihagyás után, idén július 22–24. között ismét megrendezte a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület a máriapócsi gyalogos zarándoklatot.

Az elmúlt évek járványhelyzete nem tette lehetővé a kárpátaljai görögkatolikusok számára, hogy részt vegyenek a máriapócsi Illés-napi búcsún. Annál inkább készültek a zarándokok az idei, 21. útra, melyen a békéért is imádkoztak, tekintettel az ukrajnai háborús helyzetre. Számos család – mely február óta szétszakítva él – együtt vett részt a zarándoklaton.

Az idei zarándoklat emblémája a békegalamb volt.

A kétnapos, 68 kilométer hosszú gyalogutat 200-an kezdték meg pénteken az Asztély–Beregsurány határátkelőnél. Demkó Ferenc, a Beregszászi Magyar Esperesi Kerület helynöke vállalta magára a zarándoklattal járó szervezési feladatokat. A menet legfiatalabb résztvevője 7, a legidősebb 75 éves volt. A sor elején hagyományosan a beregdédai fakeresztet hordozó hívek gyaloglás közben Mária-énekeket énekeltek és imádkoztak. A részt vevő görögkatolikus papok gyónási lehetőséget is biztosítottak.

Az állandó folyadékpótlásra a Szent Panteleimon Karitász munkatársai figyeltek, emellett az anyaországi rendőrség munkatársai és a pusztadobosi polgárőrök gondoskodtak a biztonságos közlekedésről.

40°C fokos melegben tették meg az utat a zarándokok.

A nap folyamán többször is pihenőt tartottak a gyalogosok, Vásárosnaményban a helyi görögkatolikus hívek és parókusuk, Erdei Tamás fogadta őket.

Az első nap végére Pusztadobosra érkeztek meg a zarándokok, akiket a helyiek frissítővel vártak. Halinda Gyula görögkatolikus pap köszöntötte a zarándokokat, akikkel közösen imádkozott a békéért. A korábbi évek gyakorlata szerint a kárpátaljaiakat családoknál, valamint az iskola tornatermében szállásolták el, emellett vacsorával is megkínálták őket.

Másnap már korán úton voltak a gyalogosok, hogy a kánikula beállta előtt minél nagyobb távot tehessenek meg. Ófehértó előtt csatlakozott hozzájuk Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke.

A zarándokok délután négy órakor érkeztek meg Máriapócsra. A település határában Pindzsu István görögkatolikus pap, míg a kegytemplomban Mosolygó Péter atya, a kegyhely újonnan kinevezett igazgatója várta őket.

A zarándokok a templomban letérdelve adtak hálát a célba érkezésért, s tették le lelki terheiket, kéréseiket és hálaadásukat. Megilletődött arcok sokasága fordult a Szűzanya kegyképe elé, hiszen valamennyi résztvevőt érint a háborús helyzet, s az azzal járó családi, anyagi és egyéb gondok. Sokadszorra is felcsendült az a két ének – a Béke Fejedelme és a Boldogasszony anyánk –, melyet sokszor elénekeltek a két nap során.

„Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!” – énekelték sírva a hívek.

Ezt követően szent liturgián vettek részt a zarándokok, majd ki-ki elfoglalhatta szálláshelyét.

Este kilenc órától vette kezdetét az Illés-napi búcsú részét képező virrasztás.

A menet elején a beregdédai templom fakeresztjét vitték.

Vasárnap reggeltől pedig folyamatosan érkeztek a Miskolci Egyházmegye és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye zarándokai a búcsúra. A 200 gyalogló mellett további 150 hívő érkezett meg buszokkal Kárpátaljáról, emellett jó néhányan személyautókkal is jöttek. A hónapok óta Magyarországon tartózkodó kárpátaljai görögkatolikus családok közül is többen részt vettek a búcsún, mely így ebben az évben több volt, mint egy vallásos rendezvény, a családok, barátok, ismerősök találkozásáról, közös imájáról is szólt.

A 11 órakor kezdődő püspöki szent liturgiát Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök végezte, aki beszédében szintén megemlékezett a kárpátaljai zarándokokról.

A szertartást követően buszokkal szállították haza a zarándokokat.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma