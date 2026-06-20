Isten időzítése tökéletes

„Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” ‭‭Lukács‬ ‭1‬:‭45‬ ‭

Évről évre úgy éreztem, hogy elszalaszt a nagy lehetőség, amire annyira vágytam. Keményen dolgoztam, imádkoztam, és bíztam Istenben, mégis egyre nehezebbé vált a várakozás.

A Lukács 1:6–7-ben egy istenfélő házaspárról, Zakariásról és Erzsébetről olvasunk:

„Mindketten igazak voltak Isten előtt, feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelkezése szerint. De nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és mindketten előrehaladott korúak voltak.”

Őszintén szólva, az ember azt várná, hogy egy ilyen mondat másképp folytatódik. Különösen olyan embereknél, akik hűségesen követték Istent. Mégis, egy időn át ez volt az ő történetük.

Aztán egy napon Zakariásnak megjelent egy angyal, és tudatta vele, hogy neki és Erzsébetnek fiuk születik, akit Jánosnak neveznek majd (Lukács 1:13).

Elgondolkodom rajta, vajon a nagy öröm közepette nem jutott-e eszükbe: Miért éppen most? Mennyivel könnyebb lett volna, ha ez évekkel korábban történik!

Erzsébet azonban nem kérdőjelezte meg Isten időzítését.

Ha olyan lett volna, mint sokszor én, talán megpróbálta volna megfejteni, miért pont most cselekedett Isten. Vajon azért, mert az elmúlt hetekben többet imádkozott? Vagy mert valamit jobban csinált?

Pedig Keresztelő János születése nem csupán Zakariásról és Erzsébetről szólt. Sőt, még csak nem is elsősorban Jánosról.

János feladata az volt, hogy előkészítse az utat a Messiás előtt. Nem sokkal a születése után pedig elérkezett az a pillanat, amikor „eljött az idő teljessége, és Isten elküldte Fiát” (Galata 4:4). Jézus érkezése tökéletes időzítéssel történt, pontosan Isten terve szerint. És ugyanez igaz volt János születésére is.

Lehet, hogy te is úgy érzed, mindent megteszel, amit Isten kér tőled, mégis ott van egy „de” a történetedben.

Hűséges vagy, de betegséggel kell szembenézned.

Dolgoznál, de nincs munkád.

Küzdesz, de anyagi nehézségek között élsz.

Vágysz a társadra, de még várnod kell.

Gyermeket szeretnél, de még nem érkezett meg.

Álmaid vannak, de még nem valósultak meg.

Lépnél előre, de úgy érzed, megrekedtél.

Isten terve nem mindig úgy és nem akkor valósul meg, ahogyan mi elképzeljük. Mégis dönthetünk úgy, hogy továbbra is bízunk Benne, és rábízzuk magunkat az Ő vezetésére.

Az a lehetőség, amelyre olyan sokáig vártam, végül megérkezett. De tudom, hogy az élet során újabb és újabb várakozások elé kerülök majd. Nem mindig könnyű kivárni Isten idejét, de megtanulhatom, hogy újra és újra megbízzak Benne.

És még ha nem is kapunk meg mindent ezen a földön, amire vágyunk, Isten valami sokkal nagyobbat adott nekünk: az örök reménységet Jézus Krisztusban.

Erzsébet ezt mondta Máriának:

„Boldog az, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki!” (Lukács 1:45)

Imádkozunk. Várunk. Remélünk. Hiszünk.

És a maga idejében Isten megmutatja, hogyan bontakozik ki előttünk az Ő hűséges és tökéletes terve.

Mennyei Atyám, segíts, hogy a hosszú várakozás idején is bízzak Benned. Amikor nem értem, miért késik a válasz, emlékeztess arra, hogy a Te időzítésed mindig tökéletes. Töltsd meg a szívemet hittel, békességgel és örömmel, hogy türelmesen tudjak várni Rád. Jézus nevében, ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

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