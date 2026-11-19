Amikor bizonytalanság vesz körül, gyakran azon kapom magam, hogy jeleket keresek. Próbálom megfejteni, mit készít Isten, mintha apró kenyérmorzsákat szórna elém, amelyek megmutatják, merre induljak tovább. Újra felidézek beszélgetéseket, jelentéktelennek tűnő részleteket, hátha valamelyikből következtethetek arra, mi vár rám. A jelek keresése azonban sokszor csak a kontroll illúzióját adja.

Néhány hónappal ezelőtt különösen is megtapasztaltam ezt, amikor a családunk életében több nagy változás zajlott egyszerre. A legidősebb fiam éppen a középiskola befejezése előtt állt, de még nem tudta, merre induljon tovább. Eközben a munkahelyemen is változások történtek, és az sem volt világos, hogyan alakul a jövőm.

Gyakran ébredtem fel az éjszaka közepén, miközben csak úgy cikáztak a gondolataim. Próbáltam összerakni a részleteket, hátha találok egy újabb apró jelet, amely megmutatja, mi következik.

Ahogy azonban telt az idő, egy fontos dolgot értettem meg: Isten nem kenyérmorzsákat szór elénk, hogy azok nyomán próbáljuk megfejteni a jövőt. Ehelyett Önmagát adja nekünk, és nekünk ajándékozza az Igéjét.

Az egyik igehely, amelyen keresztül Isten ezt különösen világossá tette számomra, a 27. zsoltár volt. Ez a zsoltár már többször is elém került olyan időszakokban, amikor különösen nagy szükségem volt Isten útmutatására. Most ezek a versek érintették meg a szívemet:

„Halld meg, Uram, hangomat, amikor kiáltok! Könyörülj rajtam, és hallgass meg! Ha ezt mondod: Keressétek az én arcomat! – a szívem így válaszol: A te arcodat keresem, Uram!” (Zsoltárok 27:7–8)

Ezek a szavak nem árulták el, mit tartogat számomra a jövő. Nem adtak részletes útmutatást, és a kérdéseimre sem kaptam azonnal választ. Azt azonban világosan megmutatták, merre forduljak.

Dávid is nagy bizonytalanságban élt, amikor ezeket a szavakat leírta. Sok éjszakát töltött barlangokban, menekülőként rejtőzködve. Nem tudhatta, meddig kell még bujkálnia Saul király elől, aki féltékenységében az életére tört. Dávid nem rejtette el félelmeit Isten elől, hanem őszintén elé vitte azokat. Minden nehézség ellenére úgy döntött, hogy továbbra is Őt keresi.

Dávid megértett valamit, amire nekünk is újra és újra emlékeztetnünk kell magunkat: Isten azt szeretné, hogy jobban bízzunk Benne és az Ő jellemében, mint abban, hogy minden kérdésünkre azonnal választ kapunk.

Kedves Olvasó! Isten pontosan tudja, milyen terheket hordozol. Ismeri a félelmeidet, a kérdéseidet és mindazt, ami nyugtalanít. Meg tudja adni mindazt, amire valóban szükséged van. Lehet, hogy nem szüntet meg minden bizonytalanságot, de az ismeretlenben sem hagy magadra. Mindig jelen van az életedben.

Végül a mi családunk számára is világossá vált, milyen lépéseket kell megtennünk. De mindez Isten időzítése szerint történt, nem az enyém szerint.

Ha te is arra vársz, hogy Isten jelet adjon arról, merre indulj tovább, szeretnélek valamire bátorítani: ne a kenyérmorzsákat keresd, hanem nyisd ki Isten Igéjét!

Mondd el neki őszintén, mi nyugtalanít. Oszd meg vele a kérdéseidet és a félelmeidet, és várd bizalommal, hogy megszólítson. Lehet, hogy nem pontosan azt a választ kapod, amelyet szeretnél, de valami sokkal értékesebbet ad neked: Önmagát.

IMA:

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy számodra semmi sem bizonytalan, hiszen Te tartod kezedben a jövőt. Amikor aggodalommal telnek meg a gondolataim, és azon töprengek, mi következik, segíts megnyugodnom Benned! Emlékeztess arra, hogy semmi sem érhet Téged váratlanul, és minden körülmények között bízhatok Benned. Taníts arra, hogy ne csupán a válaszaidat keressem, hanem mindenekelőtt Téged! Jézus nevében, ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

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