Isten sokszínű ajándékai

„Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkálatra.”‭‭2 Mózes‬ ‭31‬:‭3‬ ‭

Amikor felnőttem, a családom egy kis indiai gyülekezetbe járt Dallasban, Texas államban. A heti imaalkalmak és istentiszteletek többnyire a szüleim anyanyelvén, malajálam nyelven zajlottak. Havonta egyszer azonban tartottak egy „ifjúsági alkalmat”, amely angol nyelvű volt, és kifejezetten a fiataloknak szólt. A gyerekek jelentkezhettek éneklésre, bizonyságtételre, igehirdetésre, bibliai versek elmondására, jelenetek előadására vagy bibliai vetélkedőre.

Ilyenkor mindenki megmutathatta, miben tehetséges. Szerettem nézni a kortársaim szereplését, de mivel sem énekelni, sem prédikálni nem tudtam, ráadásul a színpadot sem szerettem, azt gondoltam, biztosan nem vagyok alkalmas arra, hogy Isten szolgálatában használható legyek.

Aztán találkoztam Becalél történetével.

A 2 Mózes 31:1–3-ban, miután Isten részletes utasításokat adott Mózesnek a szent sátor elkészítésére és berendezésére, elmondta azt is, kit választott ki a munka elvégzésére:

„Nézd, név szerint kiválasztottam Becalélt, Úri fiát, Húr unokáját… Betöltöttem őt Isten Lelkével, bölcsességgel, értelemmel, tudással és mindenféle mesterséghez való ügyességgel.”

A sátor szerkezetétől kezdve a függönyökön, a papi ruhákon át egészen a szent kenetolaj elkészítéséig Becalél szinte minden részletben fontos szerepet játszott.

Milyen felszabadító volt számomra felismerni, hogy Isten nemcsak a pásztorokat, prédikátorokat vagy zenészeket tölti be a Lelkével! Olyan hétköznapi embereket is felkészít és használ, mint Becalél, aki kézműves mester volt. Ahogyan a nagyapja, Húr is a háttérben szolgált – ő Áronnal együtt tartotta Mózes karjait az amálekiták elleni csata során (2Mózes 17:12) –, úgy Becalél is csendesen, a színfalak mögött végezte a feladatát. És mindezt Isten dicsőségére.

A Róma 12:6 ezt mondja:

„Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak..”

Isten ajándékai éppen olyan sokszínűek, mint azok az emberek, akik megkapták őket.

Az egyik unokatestvéremnek például kiváló érzéke van a lakberendezéshez. Isten lehetőséget adott neki arra, hogy részt vegyen a gyülekezetük új épületének berendezésében.

A sógorom rajong az autókért. Néhány éve autókiállítást szervezett egy helyi gyermekkórházban. Hatalmas örömet szerzett vele a gyerekeknek és a szüleiknek.

Ami engem illet, már azóta papírra vetem a gondolataimat, hogy ötödikes koromban megvettem az első naplómat egy könyvvásáron. Akkor még nem sejtettem, hogy Isten egyszer ezeket a gondolatokat fogja felhasználni arra, hogy másokat bátorítson.

Lehet, hogy az ajándékaink nem tűnnek különösebben „lelki” jellegűnek, de bármit is kaptunk, kérjük az Urat, mutassa meg, hogyan használhatjuk azt az Ő dicsőségére! Ő nem tökéletességet vár tőlünk, hanem készséges és engedelmes szívet.

Ki tudja? Talán a szomszédodat fogod megáldani. Talán egész nemzetek életére leszel hatással.

Akár a reflektorfényben vagy, akár a háttérben szolgálsz, Isten mindent fel tud használni.

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