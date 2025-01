Juss lélegzethez!

„Hat napon át végezd munkádat, de a hetedik napon pihenj meg, hogy nyugta legyen ökrödnek és szamaradnak, és lélegzethez jusson szolgálóleányod gyermeke és a jövevény.” Kiv 23,12

Isten számunkra készített tervében ott szerepel a napi és heti pihenés. Így szólt Mózeshez és a néphez:

„Hat napon át végezd munkádat, de a hetedik napon pihenj meg, hogy nyugta legyen ökrödnek és szamaradnak, és lélegzethez jusson szolgálóleányod gyermeke és a jövevény” (Kiv 23,12).

Ez nem jótanács vagy ajánlás, hanem parancs: – Pihenj meg! A hét egy napját szánd rá, hogy a rendszer újra tudjon töltődni. A hét egy napján lassítson egész házad népe. Életével fizetett az az izraelita, aki nem tartotta meg ezt a törvényt.

Ma is érvényben van ez a halálos ítélet, de többnyire a túlmunka, a stressz, a szorongás hajtja végre.

A Biblia szerint a pihenés nem gyengeség, nem lustaság, hanem a hódolat kifejezése. Azzal, hogy betartod a szombati pihenőnapot, kijelented: – Isten jobban tudja, mire van szükségem. Ha Ő azt mondja, pihenjek, akkor pihenek.

Sosem volt nagyobb szükségünk a pihenésre. Túl nagy sebességgel élünk, adrenalincsapjaink ritkán vannak elzárva. Rohanunk, hogy elérjük az éjszakai járatot, kora reggelre is szervezünk értekezleteket, túlhajszoljuk magunkat. A magas adrenalinkibocsátás kimeríti az agy természetes nyugtató rendszerét, és nagyfokú szorongást idéz elő. Sokan asszociálunk felelőtlenségre, mikor lazításról hallunk, ezért itt az ideje, hogy kicsit áthuzalozzuk gondolkodásunkat.

Íme néhány ötlet, amit érdemes kipróbálni:

– Ne feszítsd túl magad. Ismerd fel, és értsd meg a határaidat. Ne hidd, hogy nincsenek korlátaid.

– Ha elérkeztél a határra, állj le. Ne dolgozz addig, míg összeesel. Alakíts ki egy számodra működő életritmust, és ragaszkodj hozzá.

– Építs be szüneteket a napjaidba. A szunyókálásnak bibliai alapja is van.

– Vond néha ki agyadat a technika bűvköréből. Kapcsold ki, húzd ki, jelentkezz ki a szociális médiáról, a hírcsatornákról, internetes játékokról, amik mind szívják az energiát.

– Tanulj meg lazítani. Kapcsolódj ki, ereszd el a munkát. A pihenésre szánt napi óra vagy heti egy nap nem arra szolgál, hogy elvégezd, amire máskor nincs időd. Ilyenkor bízd Istenre a dolgaidat. Ő is megpihent hatnapi munka után. És nem esett szét a világ. Akkor sem fog, ha te megpihensz.

Isten mannát ígért a zsidóknak minden napra. De kikötötte, hogy reggelente csak egy napi adagot szedjenek össze. Aki két napra valót szedett, annak másnapra megrohadt a mannája. De volt egy kivétel. A szombatot megelőző nap kétszer annyit gyűjthettek, mint máskor, és a mannának nem lett semmi baja. Isten megadta nekik, amire szükségük volt, akkor, amikor itt volt az ideje.

Nemde minden napnak megvannak a kihívásai? Van, ami egyszeri, van, ami ismétlődik.

Megtanultam, hogy a nyugalom és a valódi pihenés kulcsa, ha kizárólag a mai nap gondjaival foglalkozom, és minden napot zárt egésznek élek meg. Íme, itt vannak a mai nap feladatai. Isten erőt ad hozzá. Ne nyúljak a holnap feladataihoz, míg fel nem virrad a holnapi nap, mert a holnapi erőadagot még nem kaptam meg. Annyi erőm van, amennyi mára elég. Nem tudok átmenni a hídon, mielőtt odaértem.

Mi hát a tennivaló?

– Legyen egy parkolóhelye a holnap feladatainak. Jegyezd fel őket, és hagyd ott a „parkolóban”.

– Ne feszítsd túl megküzdési képességeid kereteit. Az érzelmi energia véges. Adj engedélyt magadnak, hogy így szólhass: – Ezt holnap fogom elvégezni. Reggelre testileg-lelkileg feltöltődöm. Minden nap egy új kezdet, és a holnapi napot frissen fogom kezdeni.

– Csukd rá az ajtót a tegnapra, és ne érj a holnap kilincséhez.

A tegnap már nem a tiéd. A holnap még nem a tiéd. Csak a mával rendelkezel. Éld meg a mát!

Uram, add, hogy ne akarjam állandó tevékenykedéssel táplálni önértékelésemet. Add, hogy biztonságban érezzem magam attól, aki Te vagy, és attól, akinek engem alkottál, és taníts megpihenni. Segíts lélegzethez jutnom. Jézus nevében, Ámen.

