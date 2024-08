Kígyósi katolikusok első találkozója

Első alkalommal szerveztek találkozót a Kígyóson élő római katolikusok számára augusztus 25-én. A településen már több száz éve élnek katolikusok, de a reformáció éveiben elveszítették templomukat, és számuk jócskán megcsappant. Jelenleg nincs templomuk, külön szervezett misebusszal járnak be a beregszászi római katolikus templom szertartásaira. Így, mint közösség, összetartanak. Ezért nagy örömmel fogadták Molnár János beregszászi esperes-plébános ötletét a Kígyósi Katolikusok Találkozójának megszervezésével kapcsolatban.

A hívek már korán reggel nekiláttak a bográcsgulyás elkészítésének. Gondosan kiválasztott élelmiszereket készítettek elő, süteményeket sütöttek, de nem maradhatott el a kígyósi töltött káposzta sem. János atya pedig két tortával lepte meg a társaságot.

A találkozó egy kis köszöntővel, bevezetővel kezdődött el, melyben a plébános megfogalmazta, hogy miért fontos a találkozás, miért öröm az együttlét.

„Habár legutóbbi kinevezésemben az szerepel, hogy öt helynek vagyok a lelkipásztora, de mindig úgy véltem, hogy hat hely az enyém, hiszen Kígyós is hozzám tartozik, még akkor is, ha itt, a községben nem rendelkezünk templommal. Templommal nem, de közösséggel igen. A közösség mindig megjeleníti Krisztus testét az egyházban, és ez a kis közösség is, mely mustármagnyi nagyságú, de az Úr Jézus is tizenkét apostollal indította az egyházat. Mi itt már többen vagyunk, mint tizenketten. Élő és Krisztushoz tartozó közösség vagyunk. Azt kérem, hogy az Úristen tartson meg, és áldja meg közösségünket, családjainkat, gyermekeinket, hogy még hosszú éveken át tudjunk találkozni itt is és az Isten házában is” – mondta biztatóan.

Knoblok Erzsébet a kígyósi katolikusok képviseletében köszöntötte az egybegyűlteket, köszönetet mondott János atyának a találkozó ötletéért, a közösség építéséért, a misebusz megszervezését.

A rendezvényen részt vett Krajnik Irén beregszászi kántor, aki harmónikajátékával tette szebbé az alkalmat. Sok szép nóta- és népdalötlet jött elő a jelenlévők tarsolyából, amit együtt el is énekeltek. Külön meglepetés volt, hogy Kígyóshoz köthető énekeket is előadtak a jelenlévők.

