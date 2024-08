Kisbúcsút ünnepeltek Rahón

A Rahói Római Katolikus Templom fővédőszentje Nepomuki Szent János, melynek ünnepét méltóképpen minden évben megünneplik. Kevesen tudják viszont, hogy a templomnak van egy másik fogadott védőszentje, mégpedig Szent István király. Így a hívek augusztus 20-án kisbúcsút tartanak az egyházközségben.

Így volt ez idén is, amikor Mankovics Sándor rahói plébános meghívására az ünnepi szentmisén részt vett Kvascsuk András viski plébános, Szulincsák Sándor huszti plébános, Svecj Igor a Kamjanec-Podilszki egyházmegyéből, Sztehnej Jaroszláv rahói, továbbá Milcsevics Erik szvidoveci származású kispapok.

Kvascsuk András, a szentmise szónoka ezen az ünnepen Szent Istvánt helyezte az emberek figyelmének középpontjába. Az államalapító magyar királyt, mint a reménység emberét mutatta be az utókornak, aki mindenki számára példát adott, hogy a legnehezebb időkben is a remény az, ami erőt ad és megment. A keresztény ember, aki élete során sok-sok nehézséggel találkozik, a sok gond közepette sem felejtheti el, hogy Isten végtelenül szeret, minden akadályt leküzd, és életünkben győzedelmeskedni fog. Szent Istvánnak is meg kellett harcolni a harcot, ki kellett állnia a kereszténység mellett minden akadály ellenére, meg kellett tartania az országot. De ebben a helyzetben sem önmagában bízott első sorban, hanem felajánlotta az országot a Szűz Anyának, mert bízott Istenben. András atya arra bíztatta az egybegyűlteket, hogy ők is a nehéz, háborús időben Szent István példáját követve, kapaszkodjanak Krisztusba, aki legyőzte a világot. „Vele együtt mi is győzedelmeskedünk!”, – hangsúlyozta.

A szertartás kenyéráldással zárult. A megszentelt eledelből mindenki vihetett magával, hogy emlékezzen: az új kenyér az Isten ajándéka és áldása, mellyel továbbra is arra biztatja az embert, hogy munkáját szorgalmasan és lelkiismeretesen végezze, és akkor a búzaszem százszoros termést hoz.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma