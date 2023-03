KRISZ program húsvétra hangolva

A Kárpátaljai Református ifjúsági Szervezet (KRISZ) ünnep előtti programot szervezett csaknem 200 fiatal részvételével. A március 25-i alkalmon főként 12 és 17 év közötti kárpátaljai fiatalok vettek részt.

A Húsvétra hangolva elnevezésű programnak a Beregardói Református Gyülekezet adott otthont.

Ez volt az első nagy program a KRISZ keretein belül – nyilatkozta Barta Attila, a KRISZ elnöke. Mint elmondta, szerették volna a fiatalokat felkészíteni lélekben is az ünnepre.

Célunk, hogy az ünnep az valóban ünnep legyen, még a jelenlegi nehéz helyzetben is. Most még inkább szükséges, hogy a fiataloknak reménységet adjunk, és a legnagyobb reménységet mutassuk fel, magát az Úr Jézus Krisztust, illetve hogy van feltámadás. A keresztyéneknek, a keresztyén fiataloknak ennél nagyobb reménysége nem is lehetne. Nyilván a reménység témájához is kapcsolódott ez az alkalom, hiszen mind a KRISZ, mind a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) fő témája ebben az évben a reménység. Így igyekszünk minden alkalmunkon erre helyezni a hangsúlyt – vélekedett Barta Attila.

A program közös énekléssel telt, amelyet az Agapé dicsőítő csapata vezetett. Felemelő volt azt megélni, hogy több mint 200 fiatal együtt énekel és dicséri az Istent. Továbbá személyes bizonyságtétel is elhangzott. Igét hirdetett Bernát Tamás, a Tiszaágteleki és a Kisdobronyi Református Egyházközségek lelkipásztora.

A templom teljesen megtelt fiatalokkal. Az alkalom végén szeretetvendégségre is sor került, ahol a résztvevőknek lehetőségük adódott az ismerkedésre.

Kárpátalja.ma/refua.tirek.hu