Megalakult a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Egyházközség
A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke, Macapula Tódor 2026. október 23-án megalapította a Munkácsi Egyházmegye Vértanúi és Hitvallói Beregszászi Magyar Görögkatolikus Egyházközséget.
Ugyanekkor Lődár Jenő görögkatolikus áldozópapot bízta meg a közösség szolgálatával, akiknek november 15-én mutatkozott be a korábban Batáron szolgáló lelkész.
A beregszászi magyar görögkatolikus közösség több évtizede működik, ám eddig nem volt hivatalosan bejegyezve.
Ezt orvosolta Tódor püspök a határozatával.
Az egyházközség székhelye az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban található a Széna tér 1. szám alatt.
A vasárnapi szent liturgiát is itt tartják 10 órai kezdettel.
Marosi Anita
Kárpátalja.ma
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