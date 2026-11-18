A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke, Macapula Tódor 2026. október 23-án megalapította a Munkácsi Egyházmegye Vértanúi és Hitvallói Beregszászi Magyar Görögkatolikus Egyházközséget.

Ugyanekkor Lődár Jenő görögkatolikus áldozópapot bízta meg a közösség szolgálatával, akiknek november 15-én mutatkozott be a korábban Batáron szolgáló lelkész.

A beregszászi magyar görögkatolikus közösség több évtizede működik, ám eddig nem volt hivatalosan bejegyezve.

Ezt orvosolta Tódor püspök a határozatával.

Az egyházközség székhelye az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban található a Széna tér 1. szám alatt.

A vasárnapi szent liturgiát is itt tartják 10 órai kezdettel.

Marosi Anita

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