A Kárpátaljai Református Egyházban lezajlott tisztújítás eredményeként megválasztották az egyház vezető tisztségviselőit. A Választási Bizottság tájékoztatása szerint a 2026. november 16-án tartott szavazatszámláló ülésen megállapították, hogy a választás érvényes és eredményes volt.

A választás eredményeként az alábbi személyek kaptak megbízatást:

Püspök: Zán Fábián Sándor

Zán Fábián Sándor Főgondnok: Nagy Béla

Nagy Béla Lelkészi főjegyző: Héder János

Héder János Világi főjegyző: Gyurkó Miklós

Gyurkó Miklós Lelkészi jegyző: Molnár Zsolt

Molnár Zsolt Világi jegyző: dr. Kardos Sándor

A Kárpátaljai Református Egyház a megválasztott tisztségviselők életére és közös szolgálatára Isten áldását kérte. Mint fogalmaztak, kísérje munkájukat testvéri szeretet, valamint az Úrért és az egyházért végzett szolgálat iránti olthatatlan buzgóság.

Arra kérik a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy a megválasztott vezetők Istentől kapott ajándékaikkal hűségesen tölthessék be a rájuk bízott feladatokat.

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