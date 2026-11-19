Megválasztották a Kárpátaljai Református Egyház új tisztségviselőit
A Kárpátaljai Református Egyházban lezajlott tisztújítás eredményeként megválasztották az egyház vezető tisztségviselőit. A Választási Bizottság tájékoztatása szerint a 2026. november 16-án tartott szavazatszámláló ülésen megállapították, hogy a választás érvényes és eredményes volt.
A választás eredményeként az alábbi személyek kaptak megbízatást:
- Püspök: Zán Fábián Sándor
- Főgondnok: Nagy Béla
- Lelkészi főjegyző: Héder János
- Világi főjegyző: Gyurkó Miklós
- Lelkészi jegyző: Molnár Zsolt
- Világi jegyző: dr. Kardos Sándor
A Kárpátaljai Református Egyház a megválasztott tisztségviselők életére és közös szolgálatára Isten áldását kérte. Mint fogalmaztak, kísérje munkájukat testvéri szeretet, valamint az Úrért és az egyházért végzett szolgálat iránti olthatatlan buzgóság.
Arra kérik a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy a megválasztott vezetők Istentől kapott ajándékaikkal hűségesen tölthessék be a rájuk bízott feladatokat.