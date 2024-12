Nem keresi a maga hasznát

A karácsonyt megelőző négy hét, adventi időszak, várakozás. A szeretet ünnepére várakozunk – és emellett olyan sok minden mást is várunk. Felgyülemlik ilyenkor a feladatok sora, lázasan készülődünk, díszben úszik minden, de vajon az igazi szeretet jelen van-e bennünk ezekben a napokban?

Be kell valljuk, az ember sokszor nem tud jól szeretni, sem önmagát, sem embertársait, és sajnos az Istent sem.

Sokszor meg próbáljuk magyarázni, hogy minket miért is lehet vagy nem lehet szeretni (és a másik embert ugyanígy). Én legalábbis hajlamos vagyok erre. És ebből elindul egy lavina, ami felhoz sok érzést, önkritikát, és a végén megkérdőjelezem, hogy akkor engem, bűnös, esetlen embert hogyan is szeretne a tökéletes, tiszta, szent Isten. Mert mi sokszor feltételekhez kötjük a szeretetünket, de az Isteni szeretet nem ilyen: az agapé feltétel nélküli, örök és változatlan.

Bizony, hihetetlennek hangzik, de elhiheted, sőt meg is tapasztalhatod: örökké, el nem múló szeretettel szeret téged Isten! Nem azért, mert ezt megérdemled – ó nem –, és nem is azért, mert erre Neki lenne szüksége, ebből Neki bármi haszna is származna. Azért szeret, mert Ő Isten, a szeretet forrása.

Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. (1Jn 4,16)

Ennyi, ezt nem kell túlmagyarázni, erre nem kell okot keresni, ezt egyszerűen el kell hinni és megélni. Engedni, hogy átjárjon, túlcsorduljon benned is, hogy elfedezze minden gyengeségedet az a kinyilatkoztatás, hogy téged az Isten szeret, függetlenül mindentől, és ez a szeretet meg tud téged változtatni.

Önzetlen kapcsolat pedig az emberek között csak úgy lehetséges, ha Isten tiszta és önzetlen szeretetén alapszik. Csodálatos tanítónk van erre, a legjobbtól tanulhatjuk meg, hogyan kell igazán szeretni.

Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. (1Jn 4,19)

Engedd, hogy ebben az adventben átjárjon téged is ez a feltétel nélküli, Isteni szeretet!

És ha megtapasztaltad, adj belőle másoknak, ne tartsd magadban, hiszen ez a legértekesebb ajándék, amit adhatsz!

Köszönöm Uram, hogy Te feltétel nélkül szeretsz, és ez a szeretet formál engem. Segíts, hogy mindig erősen higgyek ebben, és érezzem, hogy a te szeretett gyermeked vagyok. Ennek tudatában küzdjek a próbák idején.

Ámen.

Balázs Krisztina

Forrás: teso.blog