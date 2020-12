Örömet szerezni önzetlenül, szeretetből

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) 2013 óta minden évben névre szóló Mikulás-ajándékokkal érkezik Kárpátaljára. Idén több mint ötszáz csomagot készítettek, melyek egy része a református és katolikus egyházak közreműködésével számos családhoz, rászoruló gyerekhez jutnak el. Sajnos ezúttal a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések miatt az ajándékozók nem lehettek jelen, az ajándékok és élelmiszercsomagok átadására a karanténszabályoknak megfelelően kicsit szűkebb körben, de meghitt hangulatban került sor.

A Kárpátaljai Református Egyházkerület közreműködésével idén a csapi, a tiszaújfalui és a tiszaásványi családok és gyerekek mellett a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon 54 leánynövendékéhez jutott el a névre szóló ajándék, és valamennyien boldogan fogyasztják majd a konyhára juttatott élelmiszercsomagokból készült finom ételeket is. Az ajándékokat Zán Fábián Sándor püspök és Badó Krisztina, a Püspöki Hivatal irodavezetője adta át.

A családias hangulatú ünnepség résztvevőit Katona Viktória, a gyermekotthon lelkészigazgatója üdvözölte, majd az intézmény neveltjei adtak szívhez szóló szép műsort. Zán Fábián Sándor köszöntőjében elismeréssel szólt a gyermekek produkciójáról, bátor kiállásáról, szívből jövő dicsőítő énekléséről. „Áldott legyen az Úr neve értetek” – mondta a püspök, aki hálát adott a gyermekekért, az intézményért, ahol szeretet veszi őket körül, s ahol ők megsokszorozva adják azt vissza. Zán Fábián Sándor arra kérte a lányokat, hogy imáikban egymásért is adjanak hálát, s Jézus Krisztusért, aki szeretetével megérintett bennünket, s ezt a krisztusi szeretetet adják is tovább. A püspök köszönetet mondott az NSKI munkatársainak, akik szívügyüknek tekintik, hogy örömet szerezzenek a kárpátaljai gyerekeknek.

Ajándékozni mindig nagyszerű érzés. Miért kap mégis nagyobb hangsúlyt advent időszakában? – tettük fel a kérdést a meghitt ünnepség végén Zán Fábián Sándornak. A püspök a sajtónak nyilatkozva elmondta: az adventi időszakban azért kerül nagyobb hangsúly az ajándékozásra, a szeretetünk ilyetén kifejezésére, mert ez az időszak arról szól, hogy Isten az ő szeretetét nagyon koncentráltan fejezte ki, éreztette meg az emberekkel: megszületett a világ megváltója, Jézus Krisztus. Ez egy felfoghatatlan nagy ajándék az egész emberiség számára. Isten a megváltás csodájában fejezte ki szeretetét. Az emberek, akik ezt a szeretetet megtapasztalták, szintén szeretnék továbbadni azt. S erről a szeretetről úgy tesznek bizonyságot, hogy megajándékozzák egymást. Főleg karácsonykor, de a Mikulás ünnepe is fontossá vált, mert ez is egy alkalom, hogy bizonyságot tegyünk a szeretetről: semmit sem várva, önzetlenül ajándékozzunk! Ez a mostani is egy ilyen alkalom. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai ezeknek a gyerekeknek önzetlenül szereztek örömet. Szeretetből.

Ezt pedig valamennyien gyakorolhatjuk…

Marton Erzsébet

Forrás: refua.tirek.hu