Panaszkodástól a hálaadásig

Alapvetően igyekszem az élet napos oldalát nézni, de vannak reggelek, amikor ez egyáltalán nem könnyű.

Az egyik ilyen napon már az ébresztőóra hangja is bosszantott. A fejfájásom egyre erősödött, a fürdőszobában megjelent a penész, a kávéfőző felmondta a szolgálatot, a gyerekeknek pedig már ennivaló sem maradt a szekrényben. Mindezt még az is tetézte, hogy a reggeli készülődés és az iskolába indulás is előttem állt.

Nem történt semmi igazán súlyos, egyszerűen csak minden rosszul alakult. Mégis nehéz volt megőriznem a megszokott derűmet.

Ilyenkor könnyű megfeledkezni arról, mennyi mindenért lehetünk hálásak. Pedig Isten nap mint nap számtalan áldással vesz körül bennünket. Ha pedig csak a bosszúságainknak adunk hangot, könnyen a környezetünkre is átragaszthatjuk a rosszkedvünket.

Éppen ezért fontos, hogy a kisebb nehézségek ellenére is tudatosan a jóra figyeljünk. Ahelyett, hogy panaszkodással indítanánk a napot, választhatjuk a türelmet, a hálát és a biztató szavakat.

Az Ézsaiás 58,11 így szól:

„Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jóllakat, és megerősíti tagjaidat. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el.”

Milyen jó tudni, hogy Isten a nehezebb időszakokban és a szürke, hétköznapi pillanatokban is mellettünk van! Nem ígérte, hogy minden napunk problémamentes lesz, de azt igen, hogy erőt és segítséget ad, amikor szükségünk van rá.

Ha mi magunk is feltöltődünk az Ő szeretetéből, másoknak is könnyebben adhatunk türelmet, kedvességet és bátorítást.

Ima:

Mennyei Atyám, segíts, hogy a mindennapok apró nehézségeit türelemmel és hálával fogadjam! Taníts meg arra, hogy a könnyebb és a nehezebb napokon egyaránt örömmel forduljak Hozzád. Emlékeztess arra, hogy nincs olyan kicsi vagy nagy probléma, amellyel ne kereshetnélek meg. Töltsd meg a szívemet örömmel, hogy másoknak is továbbadhassam szeretetedet. Jézus nevében, ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

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