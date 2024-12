A szeretet hall

Olyan sokszor történik meg, hogy nem halljuk a másikat. Olyan sokszor megyünk el egymás mellett úgy, hogy nem is vagyunk kíváncsiak a körülöttünk lévőkre. Olyan sokszor élünk egymás mellett úgy, hogy nem halljuk, nem értjük meg egymást. Arra meg végképp kevés a példa, hogy tudnánk a sorok között olvasni, meghallani a ki nem mondott dolgokat, megérteni a burkoltan megfogalmazott érzéseket.

Olyan sokszor csak élünk egymás mellett, de nem látjuk, halljuk igazán a másikat.

De azt mondja az ige „közöttetek ne így legyen”. Tehát nem kell, hogy ez így is maradjon. Mert ha valóban Isten szeretete van bennünk, ez a szeretet formál. Ez a szeretet képes süketből hallóvá tenni. Isten Szentlelke mindig is képes volt – ahogy képes ma is – új természetet adni. Ehhez hozzátartozik az is, hogy ha eddig nem tudtam meglátni és meghallani a másikat, a Szentlélek képessé tud tenni erre. Mert az igazi szeretet ilyen: lát, hall, ért, megért és tesz.

A szeretet mindig cselekvő szeretet. A szavakban kifejezett szeretet mit sem ér cselekedetek nélkül. S nekünk olyan Istenünk van, aki jó példa erre. Az Úr szeretete mindig cselekvő. Ő lát minket, meglátja mi fáj nekünk, meghall és meghallgat bennünket. Tud a sorok között olvasni, meghallja a szívben elrejtett, meg nem fogalmazott érzéseket.

Adventben legyen fontos, hogy meghalljam a másikat. Azt, aki közel van hozzám, azokat, akikkel együtt élek, akik fontosak az életemben, akikkel napi szinten találkozom. Adventben kérd az Isten Szentlelkét, hogy tegyen hallóvá!

Készülünk az ünnepre, de az ünnep akkor lesz igazi, ha mi – akiket egymás mellé rendelt az Isten – a lehető legjobb módon tudjuk szeretni egymást. Nem úgy, ahogy mi szeretnénk szeretni, hanem ahogy a másiknak szüksége van rá.

Legyen időd arra akit szeretsz! Legyen időd arra, aki egyedül van és nincs kivel beszélgetnie, menj el és hallgasd meg (ez is lehet szolgálat)!

Adventben készülünk, várakozunk. Ne csak külsőségekben legyen meg az ünnep, hanem öltözzön a lelkünk is ünneplőbe, öltsünk magunkra új tulajdonságokat, legyen a szeretetünk meghalló szeretet! S hidd el, akkor az ünnep is más lesz, mint eddig.

Kardos Ágnes

Forrás: teso.blog

(Nyitókép: illusztráció