Világimanap a médiáért október 27-én

24 órás globális imafolyam: az imádság hidakat épít, helyreállítja a kapcsolatokat és előmozdítja a békét.

Az Egyesült Királyság, Ausztrália, Új-Zéland s az USA legkülönfélébb keresztyén médiaszervezetei hívják közös imádságra a világ valamennyi érdeklődőjét, aki felelősséget érez a nyomtatott, az elektronikus formában továbbított médiatartalmakért, szerzőkért, szerkesztőkért és olvasókért.

A szakmai hálózatok, a kezdeményezők és lebonyolítók között van például a „Christian in Media UK/Az Egyesült Királyság Keresztyénei a Médiában”, a „Christian Media & Art Australia/A Keresztyén Média & Művészet Ausztrália”, a „Christian BroadcastingAssociation New Zealand/A Keresztyén Adók Társasága Új-Zéland” és a „Hollywood Prayer Network/A Hollywood Imahálózat”.

Az imanappal a kezdeményezők szeretnék felhívni szűkebb környezetük, hazájuk és a nagyvilág médiafogyasztóinak a figyelmét a média és a szórakoztatás hatalmára, ugyanakkor a médiák hatalmas lehetőségeire a pozitív változások előmozdításában.

A résztvevők közé várják keresztyén gyülekezetek tagjait minden felekezetből, keresztyén szervezetek, kisebb csoportok tagjait és valamennyi hívő keresztyént. Elsősorban emberekért, s nem intézményekért szólnak majd az imádságok: azokért, akik a közvéleményt, a nyilvánosságot tekintik célterületüknek. Újságírókért, riporterekért, médiaalkalmazókért, felhasználókért a művészeti világban és a szórakoztató iparban.

A világimanap elindítói számos alkalommal szóltak már eddig is arról, milyen fontos az imádság.

Ezen a vasárnapon nagyon fontos lesz azokért imádkozni, akik hivatásszerűen gyakorolják a tájékoztatást, valamint a keresztyén médiák és a helyi médiák közötti jó együttműködésért is.

A médiának, különösen a keresztyén médiának egyik legfontosabb feladata, hogy megszólaltassa azokat, megszólaljon azok nevében, akiknek nem hallják meg a hangját a nyilvánosságban, akik nem tudnak megszólalni vagy ha ezt meg is teszik, hangjuk nem hallatszik messzire. Azokhoz, akiknek meg kellene hallani hangjukat. A keresztyén médiaszakembereknek így szószólói, közbenjárói szerepük is van, amiben erősíteni kell őket imádsággal is.

Igazságért, hitelességért, integrációért, igazságosságért! – 24 órás imafolyam

A világimanapra toborzás céljából videót is készítettek, amiben imádságot indítványoznak kiadókért, producerekért, hangdizájnerekért. És mindazokért, akik történeteikkel befolyással vannak egy adott mikro-, vagy makronyilvánosság véleményformálására, hangulatára. Alapvető tény: a médiák befolyásolnak minket, ezért az imádsággal nekünk is hatni kell rájuk, még ha közvetett módon és közvetett következményekkel történik ez.

Eddig még soha nem fordult telő, hogy világméretekben léptek volna fel együtt szervezetek és egyházi közösségek a médiáért – imádságban.

Kivált az igazságért, azaz a valós tájékoztatásért, a hitelességért, a közösségi összetartás elősegítéséért, a társadalmi, szociális, gazdasági, családsegítő igazságosságért.

A kezdeményezők internetoldalukon számos hasznos ötlettel segítik a média világimanap eredményességét. A 24 órás globális imafolyam itt követhető.

A letölthető anyagok között találunk imavezetőt, ami az imádkozás értelméről tájékoztat (PrayerGuide). Itt a bibliai Igék nyújtanak támpontot az érdeklődőknek és a legfontosabb kiindulópontokat, célkitűzéseket is megjelölik. Megnézhetünk ötletadó rövid szociális videoklippeket is.

A média világimanap internetes oldala ezzel a mondattal hív részvételre minket is:

Az imádság hidakat épít, helyreállítja a kapcsolatokat és előmozdítja a békét, kiengesztelődést, a megbékélést – tegyük hozzá jó szívvel, hittel a magunk imádságát!

Forrás: Dr. Békefy Lajos/felvidek.ma