A beregszászi járási Tiszaújlakon (Vilok) a rendőrök őrizetbe vettek egy 16 éves helyi lakost, aki a gyanú szerint közreműködött személyek illegális határátlépésének megszervezésében – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata november 17-én.

A nyomozás adatai szerint a fiatalkorú 7000 dollárért vállalta, hogy egy hadköteles korú férfit a hivatalos határátkelőhelyek megkerülésével juttat át Ukrajnából Szlovákiába.

A gyanúsított a határ menti településen él, közvetlenül a szlovák határ közelében. Helyismeretét kihasználva útvonalakat ajánlott az illegális határátlépést tervező férfiaknak, és el is kísérte őket a kijelölt helyszínre.

A rendőrök a művelet során éppen akkor vették őrizetbe a fiút, amikor az újabb ügyfelétől készpénzt vett át.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben. A bíróság éjjel-nappali házi őrizetet rendelt el a gyanúsítottal szemben.

Az ügyben folyik az előzetes nyomozás, a rendőrök pedig további, esetlegesen érintett személyeket keresnek.

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