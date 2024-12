400 családot támogat téli tüzelővel az Ökumenikus Segélyszervezet

Közel három évtizede segíti Kárpátalján a rászoruló családokat, gyermekeket és időseket a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet.

Idén a korábbinál is nagyobb szükség van a segítségre, hiszen a hosszú évek óta fennálló gazdasági nehézségek, az emelkedő élelmiszer- és energiaárak mellett a háború és annak hatásai is egyre nehezebb helyzet elé állították a kárpátaljaiakat. Sokan vesztették el az állásukat, illetve bevételeiket, s azok számára, akiknek nem voltak tartalékaik, a mindennapi étkezés biztosítása, a tüzelőanyag és a szükséges gyógyszerek megvásárlása is problémát jelent. Ebben igyekeznek segíteni a segélyszervezet munkatársai. A téli időszak kezdetével idén is elindították a tüzelőanyag programjukat Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának támogatásával.

Most 400 rászoruló családnak biztosítanak 500-500 kilogramm brikettet.

Minden egyes támogatás kiosztásánál figyelembe kell venni a kedvezményezettek listáját és körét, viszont nyilvánvalóan sokkal több család szorulna támogatásra.

A támogatottak között volt a beregszászi Pák Magdolna is, aki mozgáskorlátozottként egyedül él otthonában.

A programba a leginkább kiszolgáltatott rászorulók kerültek be. Akadnak olyanok is, akik helyett csak a gondozója tudta átvenni a támogatást, mint Illés Sándor esetében, aki több mint 8 éve megvakult és krónikus betegségekkel is küzd.

Ezen személyeket nem csak ilyenkor támogatja a segélyszervezet, hiszen többségüknek rendszeresen osztanak tartós élelmiszert, gyógyszert és meleg ebédet is.

A tüzelőanyag támogatáson túl több akciót is lebonyolít még az adventi időszakban a segélyszervezet. Ezek mellett továbbra is támogatják a Kárpátaljára érkezett rászoruló belső menekülteket is.

A Magyarország által támogatott segélyszervezet ezeken túl is számos településen fejti ki tevékenységét mind Kárpátalján, mind annak határain túl is.