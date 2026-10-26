800 éves lett Badaló

Badaló fennállásának 800. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepséget a településen október 25-én. A rendezvény közös imádsággal kezdődött a helyi református templomban, majd a művelődési házban folytatódott, ahol a résztvevők felidézték a falu múltját és köszöntötték a közösséget. Az eseményről Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere is beszámolt.

Az ünnepi alkalmon a helyi lakosok mellett a kistérség, a testvértelepülések képviselői és a meghívott vendégek is részt vettek. A XVI. századi múltra visszatekintő református templom története is szóba került: az 1834-es tűzvész után a helyiek már a következő évben újjáépítették az épületet.

A művelődési házban régi fényképek segítségével idézték fel Badaló történetének fontosabb eseményeit és a település életében meghatározó szerepet játszó személyeket. Az ünnepi köszöntők mellett a gyermekek és a fiatalok is műsorral készültek.

Az évforduló nemcsak a település gazdag múltjára, hanem a közösség összetartó erejére és a hagyományok továbbadásának fontosságára is ráirányította a figyelmet. Badaló lakói a nehézségek ellenére is igyekeznek megőrizni értékeiket, és bizakodva tekintenek a jövőbe.

Nyitókép: Babják Zoltán Facebook-oldala

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