Új címre költöztek az áramszolgáltatók ügyfélszolgálati irodái Beregszászban

Megváltozott a villamosenergia-szolgáltatással és -elosztással foglalkozó vállalatok beregszászi ügyfélszolgálati irodáinak címe – tájékoztatott a Beregszászi Városi Tanács.

A Zakarpattyaenerhozbut Kft. ügyfélszolgálata a Tinódi utca 44. szám alatt működik. Itt a villanyszámlák kiállításával és átvételével kapcsolatos ügyeket intézhetik a fogyasztók.

A villamosenergia-elosztó vállalat ügyfélszolgálata a Munkácsi utca 77. szám alá költözött. Ezen a címen az áramelosztással, a hálózatra történő csatlakozással, a villanyórák működésével és állásának bejelentésével, valamint egyéb műszaki kérdésekkel kapcsolatban kaphatnak tájékoztatást az ügyfelek.

A városi tanács arra kéri a lakosokat, hogy személyes ügyintézés esetén már az új címeken keressék fel az illetékes irodákat.

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