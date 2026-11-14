Árvíz rongálta meg az Ökörmező–Cserjés közötti utat

Az áradás következtében megrongálódott az Ökörmező (Mizshirja) –Cserjés (Lozjanszke) közötti út egy szakasza Kárpátalján. A heves vízáramlás alámosta a partot, és mintegy 30 méteren elpusztította az úttestet a folyótól védő támfalat.

A károkat a C 070602-es jelzésű út 1,8-as kilométerénél észlelték. A víz alámosta a partot, és lerombolta az alsó támfalat, amely a folyó felőli oldalon védte az útburkolatot.

A Helyi Közutak és Infrastruktúra-fejlesztési Szolgálat tájékoztatása szerint a sérülés miatt fennáll a veszélye annak, hogy az út alapja tovább rongálódik.

A helyszínen jelenleg sürgősségi helyreállítási munkálatok zajlanak. A kivitelező megerősíti a kimosott lejtőt, az útszakaszon pedig figyelmeztető táblákat és ideiglenes útakadályokat helyeztek ki.

A gépjárművezetőket arra kérik, hogy csökkentsék a sebességet, fokozott óvatossággal közlekedjenek, és ne közelítsék meg az út megrongálódott szélét.

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