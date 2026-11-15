Egy kilenc hónapos kislány sérült meg autóbalesetben az Ungvári járásban
Két személygépkocsi ütközött vasárnap az Ungvári járásban, a balesetben egy kilenc hónapos kislány sérült meg – olvasható a kárpátaljai mentőszolgálat Facebook-oldalán.
A helyszínre érkező mentősök a csecsemőnél agyrázkódást és nyaki zúzódást állapították meg.
A kislányt az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították, ahol sebész és traumatológus is megvizsgálta. A nyakáról és a koponyájáról kétirányú röntgenfelvétel készült. További kivizsgálását gyermekneurológiai szakember végzi.
A mentőszolgálat munkatársai bejegyzésükben a kis betegnek gyors és teljes felépülést kívántak.
Nyitókép: illusztráció
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