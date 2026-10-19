Autóbusszal ütközött egy személyautó Ungváron

Közúti baleset történt október 19-én reggel Ungváron – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

Egy Škoda Octavia típusú személygépkocsi összeütközött a Kassa–Munkács útvonalon közlekedő menetrend szerinti nemzetközi autóbusszal.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint a balesetről 7 óra 20 perckor érkezett bejelentés.

Az ütközés következtében a személyautó vezetője megsérült, és beszorult a megrongálódott járműbe. Az autóbusz sofőrje és utasai nem szenvedtek sérüléseket.

A helyszínre az ungvári 4. számú tűzoltó- és mentőegység munkatársai vonultak ki. A tűzoltók kiszabadították a sérült férfit az autóból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →