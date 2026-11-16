Autótolvajt vettek őrizetbe Nagyszőlősön

A rendőrség néhány órán belül azonosította és elfogta azt a 24 éves férfit, aki a gyanú szerint ellopott egy autót Nagyszőlősön – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A beregszászi járási Fakóbükkből (Bukove) származó férfi nemrég szabadult a börtönből, ahol vagyon elleni bűncselekmény miatt töltötte büntetését.

November 15-én egy 65 éves nagyszőlősi lakos tett bejelentést a rendőrségen, miután az éjszaka folyamán eltulajdonították a háza előtt parkoló VAZ 2106-os személygépkocsiját.

A nyomozók megállapították, hogy a feltételezett elkövető megrongálta a jármű gyújtáskapcsolóját, majd az elektromos vezetékek összekötésével beindította a motort. A férfi egy ideig közlekedett az autóval, ám amikor elfogyott az üzemanyag, még egy darabig tolta a járművet, végül hátrahagyta és elmenekült.

A rendőrök rövid időn belül megtalálták a 24 éves férfit, akit a büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikke alapján őrizetbe vettek, majd ideiglenes fogdába szállítottak. Az ellopott autót szintén megtalálták és lefoglalták; a szükséges nyomozati intézkedések után visszaadják tulajdonosának.

Az ügyben a nagyszőlősi rendőrség büntetőeljárást indított. A nyomozás folytatódik, az eljárási felügyeletet a Beregszászi Járási Ügyészség látja el.

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