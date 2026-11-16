Autótolvajt vettek őrizetbe Nagyszőlősön
A rendőrség néhány órán belül azonosította és elfogta azt a 24 éves férfit, aki a gyanú szerint ellopott egy autót Nagyszőlősön – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.
A beregszászi járási Fakóbükkből (Bukove) származó férfi nemrég szabadult a börtönből, ahol vagyon elleni bűncselekmény miatt töltötte büntetését.
November 15-én egy 65 éves nagyszőlősi lakos tett bejelentést a rendőrségen, miután az éjszaka folyamán eltulajdonították a háza előtt parkoló VAZ 2106-os személygépkocsiját.
A nyomozók megállapították, hogy a feltételezett elkövető megrongálta a jármű gyújtáskapcsolóját, majd az elektromos vezetékek összekötésével beindította a motort. A férfi egy ideig közlekedett az autóval, ám amikor elfogyott az üzemanyag, még egy darabig tolta a járművet, végül hátrahagyta és elmenekült.
A rendőrök rövid időn belül megtalálták a 24 éves férfit, akit a büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikke alapján őrizetbe vettek, majd ideiglenes fogdába szállítottak. Az ellopott autót szintén megtalálták és lefoglalták; a szükséges nyomozati intézkedések után visszaadják tulajdonosának.
Az ügyben a nagyszőlősi rendőrség büntetőeljárást indított. A nyomozás folytatódik, az eljárási felügyeletet a Beregszászi Járási Ügyészség látja el.