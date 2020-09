Az ukrán-magyar határátkelőhelyek elkerülését javasolja az ungvári magyar főkonzulátus

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa felhívást adott ki hivatalos Facebook-oldalán az ukrán-magyar határhelyzettel kapcsolatban szeptember 16-án. A konzulátus kifejtette, hogy az asztélyi és csapi határátkelőknél azért alakulnak ki a hosszú sorok,

„mert a Magyarországra belépni szándékozó ukrán és harmadik országbeli állampolgárok dokumentumai sok esetben nem felelnek meg”

a koronavírus-járvány kapcsán bevezetett szabályoknak. Megjegyezték, hogy emiatt tízből hét autót fordítottak vissza a határőrök.

„Főszabályként a nemzetközi áruforgalomban résztvevő hivatásos munkavállalási engedéllyel rendelkező kamionosok léphetnek be Magyarországra” – szögezték le a bejegyzésben, hozzátéve, hogy ez szintén érvényes azokra a buszosokra, akik rendelkeznek nemzetközi személyfuvarozási engedéllyel, viszont „a hivatalos papírokkal nem rendelkező kisbuszos forgalomra” ez nem vonatkozik.

A közlemény kitért a Magyarországra tranzitálással belépő külföldiekre is. Ezek az átutazók csupán akkor léphetnek be az ország területére, ha igazolni tudják azt, hogy a célországba valóban be fogják engedni, és az utazás csak Magyarországon keresztül oldható meg. Az utazást azon az útvonalon kell folytatni, amit magyar rendőrség jelöl ki, és ezt 24 órán belül le kell bonyolítani.

Az ungvári főkonzulátus azt írta, hogy az ellenőrzőpontokon minden esetben megvizsgálják

„az utazás életszerűségét, a schengeni beutazási feltételeket, valamint az utasok egészségi állapotát”.

Kijelentették, hogy a hatóság akár meg is tagadhatja a be- és átutazást, ami „ellen jogorvoslatnak helye nincs”.

A bejegyzés végén arra kérik a határt átlépni szándékozókat, hogy amennyiben nem csupán Magyarországon keresztül vitelezhető ki az utazás, azok most lehetőségükhöz mérten ne terheljék az ukrán-magyar határátkelőket.

