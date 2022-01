Az ukrán parlament elnöke ismét koronavírusos

Másodjára is elkapta a koronavírust Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnök, aki ezt maga hozta nyilvánosságra a Facebookon.

A parlamenti elnök elmondta, hogy azért végeztetett PCR-tesztet, mert lányának magas láza lett. Szavai szerint egyelőre jól érzi magát. Arra kért mindenkit, hogy tartsa be a maszkviselésre, a távolságtartásra és a kézfertőtlenítésre vonatkozó óvintézkedéseket. Azoktól pedig, akik a közelmúltban kapcsolatba kerültek vele, azt kérte, hogy végeztessenek PCR-tesztet. Ezenfelül a védőoltás felvételére buzdított. Kifejtette, hogy a védőoltás mellett is meg lehet ugyan fertőződni, de a vakcinának köszönhetően a betegség könnyebb lefolyású, szövődménymentes lesz.



Sztefancsuk tavaly november közepén betegedett meg először az új típusú koronavírustól. December elején közölte, hogy tesztje már negatív lett, de a betegségnek maradtak nála “bizonyos mellékhatásai”.



Az UNIAN hírügynökség közben arról számolt be, hogy már online fel lehet iratkozni Ukrajnában a harmadik, emlékeztető oltásra. Az egészségügyi miniszter csütörtökön kiadott rendeletében engedélyezte minden nagykorú ukránnak az emlékeztető oltás felvételét, amely után újabb 270 nappal hosszabbodik meg az oltási igazolás érvényességi ideje. A harmadik oltást leghamarabb a másodikat követő hat hónap elteltével lehet felvenni.



Ukrajnában péntekre az azonosított fertőzöttek száma 7177-tel 3 696 468-ra, az elhunytaké 192-vel 97 088-ra nőtt. Az aktív betegek száma hosszú idő után ismét emelkedett, csaknem 1500-zal 92 871-re nőtt. Az elmúlt napon 1866 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 950 698-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 849 620-an pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik oltást eddig 22 003-an kaptak. Csütörtökön 71 841 embert oltottak be.

Forrás: mti.hu