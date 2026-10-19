Az utcán raboltak ki egy nőt az Ungvári járásban
Rablás történt október 16-án, éjfél után az ungvári járási Minajban – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a hivatalos oldalán.
Egy 20 éves helyi férfi a gyanú szerint kitépte egy üzlet alkalmazottjának kezéből a táskáját, majd elmenekült.
A rendfenntartók tájékoztatása szerint három nő éppen befejezte a műszakját, és kilépett az üzletből, amikor egy fiatal férfi odalépett hozzájuk.
A férfi beszélgetni kezdett a nőkkel, majd váratlanul kitépte a 45 éves alkalmazott kezéből a táskáját, amelyben mobiltelefon és készpénz volt. Ezt követően a szomszédos település irányába menekült.
A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a 20 éves helyi lakost, akit őrizetbe vettek.
A nyomozás során a hatóságok lefoglalták a sértett mobiltelefonját, táskáját, valamint további bizonyítékokat.
A férfit hadiállapot idején elkövetett rablás gyanújával értesítették a büntetőeljárás megindításáról.
Az ügyben a nyomozás folyamatban van.