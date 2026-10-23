Balesetveszély miatt lezártak egy függőhidat Kárpátalján

Ideiglenesen lezárták a gyalogosforgalom elől a Rahói járásban található Bilin település egyik függőhídját, miután a szakemberek megállapították, hogy annak állapota balesetveszélyes.

A Rahói Városi Tanács tájékoztatása szerint október 20-án szakértői bizottság vizsgálta meg a híd műszaki állapotát.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a híd fa járófelülete jelentősen elhasználódott és több helyen korhadásnak indult. A sérült deszkákon átmenő lyukak is keletkeztek, amelyek veszélyt jelentenek a gyalogosokra.

A bizottság megállapította, hogy a híd felújításra szorul, ezért a javításig megtiltották a használatát.

A helyi önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy tartsák be a figyelmeztető jelzéseket, és ne használják a lezárt hidat. A folyón való átkeléshez egy másik, mintegy 100 méterre található függőhíd vehető igénybe.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció

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